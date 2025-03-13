金秀賢被爆曾談結婚？疑給金賽綸情書曝光

金賽綸爆曾對金秀賢說，「拜託不要玩弄我這個小孩」。（取材自Instagram）

韓自媒體「橫豎研究所」再開直播，公開更多金秀賢 和金賽綸 交往的證據，除了金秀賢寫給金賽綸的情書，他們也訪問了金賽綸的阿姨，金阿姨表示金秀賢對金賽綸展開猛烈攻勢，一開始金賽綸很猶豫，告誡對方「不要玩弄我」，但最終還是一步一步掉入陷阱。

外界好奇，金賽綸和金秀賢談戀愛，難道家人都不知道？對此，金阿姨表示：「一開始我們都不知道，畢竟藝人互相聯絡很正常，當時沒有懷疑什麼，但我們後來發現他入伍前還是持續聯絡，甚至傳來軍中的照片，我們開始覺得奇怪。」阿姨透露，家人知道2人戀情後都強烈反對，那時候金賽綸已經是高中生。

金阿姨表示，不是金賽綸先喜歡金秀賢，是金秀賢一直接近她，金賽綸曾說「拜託不要玩弄我這個小孩」，金秀賢回「我是真心喜歡你的，我發誓我是真心的」，金阿姨覺得這對金賽綸來說是非常可怕的經歷，因為一個超過30歲的成年人，對一個高中生說「我愛你」，聽起來超嚇人。

金秀賢的其中一封情書寫著「啊，該說什麼好呢？就是想知道這到底是一個怎樣的機會，或者是怎樣的命運降臨到了我身上……就連這樣的話都不想對我說嗎？看到你的臉，但不知道你的心情如何。如果這讓你覺得有壓力，那就算了。我唯一能說的，就是很想念你。

無論如何，這是個不錯的周末，寫寫字也是一種方式。要是轉業的話，就得複習以前的工作，也可能要去日本 或者遠赴北歐旅行。這裡的孩子們看起來都很疲憊，讓我也在想是不是該去學校進修或者留學一下呢？啊，對了，你現在還在上學嗎？

可是，退役的時間到底是什麼時候呢？回頭一看，已經過了8個月，離退役還有一年多啊。哈哈哈。所以，今後也請多多關照……請多多指教。」

而「橫豎研究所」也取得金賽綸阿姨的說法，阿姨表示公司幫金賽綸付賠償金，按照常理是3年還，但公司1年2個月就叫金賽綸還錢，相當逼人。

金阿姨說，本來金賽綸可以選擇簽約到YG娛樂或是其他公司，是金秀賢一直說服她簽到自己公司，會照顧她的一切，因為他是真心愛她，「他們甚至在談結婚，當時金賽綸20出頭」，金阿姨也強調，金秀賢至今毫無悔意，遺屬的要求只有一個，就是金秀賢公開向金賽綸、遺屬道歉。