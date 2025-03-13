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「孤獨美食家」助美食小店起死回生 松重豐親打強心針

記者陳穎／即時報導
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松重豐（左）在南韓拍攝時，與劉宰明（右）有幽默的演出互動。(圖／采昌提供)
松重豐（左）在南韓拍攝時，與劉宰明（右）有幽默的演出互動。(圖／采昌提供)

松重豐主演的熱播13年的美食神劇「孤獨的美食家」，推出集大成的輝煌之作「電影版孤獨的美食家」，過去在劇中品嚐過不少美食的松重豐，這回在劇本創作初期，就決定以「湯品」為主題，讓本片不但有美味的法式洋蔥湯、獨特的韓式明太魚解酒湯，更有讓人一喝難忘的日式神祕之湯，帶領觀眾不用出國，就得以透過大銀幕感受到異國湯品之美味。

尤其本片遠赴法國、南韓日本三地取景，所拍攝的餐廳都是實景，老闆娘更親自參與拍攝，甚至連老闆娘家人的畫也跟著入鏡。值得一提的是，本片在日本奈留島一處「蜜柑屋食堂」拍攝時，原本猶豫「可能不會經營太久」的老闆娘，也因為本色演出了這部電影，讓她的心境因此轉變，表示會再多經營一段時間，意外讓本片為入鏡的餐廳注入一大經營強心針。

「電影版孤獨的美食家」在劇本創作初期，身兼導演、編劇與主演的松重豐，就決定要以「湯品」為主題。他表示：「湯是每個國家料理中不可或缺的部分，當你覺得『這真好喝』時，通常都會去想：『這是用什麼材料熬的高湯？』基於這樣的想法，即便跨越不同場景去尋找東西，湯品都可以成為故事的中心。」因此，由松重豐飾演的「五郎」，一到法國就品嚐經典洋蔥湯，等去南韓後，更因緣際會與「明太魚解酒湯」相會。松重豐補充：「一開始我們其實是想採用日本也常見到的明太魚乾湯，但等到了當地之後，我們一邊拍攝，一邊將新碰到的料理融入劇本當中。我跟共同編劇田口佳宏一起到各地進行劇本探索，反覆討論、思考。」

本片還找來曾參與戲劇「深夜食堂」、「舞伎家的料理人」，以及電影「南極料理人」、「海鷗食堂」等作品，有「美食造型師」之稱的飯島奈美加盟，一同為本片探索神祕美味。製作人小松幸敏表示：「在劇本編撰階段，我們只有一個籠統的想法，就是想將『山』與『海』的食材巧妙結合，創造出料理，但隨著飯島小姐加入，透過她在各地採購到的具體食材，五郎將在旅途中尋找什麼，也就跟著清晰了起來。」尤其飯島更在釜山的札嘎其市場與各店主交談，尋找合適食材，再帶回日本進行多次試驗，最後研製出片中五郎所品嚐到的明太魚解酒湯湯底。副導演北畑龍一也稱讚：「飯島小姐以廚師視角提出的見解與靈感，為本片增添了深度。」

此外，在日本五島列島拍攝時，劇組也選擇位在奈留島一家「蜜柑屋食堂」拍攝。據悉，老闆娘起初因為「店鋪可能不會經營太久」而產生猶豫，但在劇組真心誠意地請求下，終於獲得她的同意拍攝，甚至還讓她本人在片中本色演出。松重豐也微笑回憶：「老闆娘的表演非常自然，演得很好。也因為演出了電影，老闆娘的心情似乎有所改變，表示會再多經營一段時間。」這也讓本片的拍攝，為經營困難的餐家們，無疑注入一大經營強心針。

重豐在劇本創作初期，就決定以「湯品」為主題，開啟主角的尋湯大冒險。(圖／采昌提供...
重豐在劇本創作初期，就決定以「湯品」為主題，開啟主角的尋湯大冒險。(圖／采昌提供)

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