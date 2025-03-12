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金秀賢代言暫停 後援脫粉…韓媒YTR嗆「還有猛料」促道歉

娛樂新聞組／綜合報導
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金秀賢醜聞連環爆。(取材自TVDaily)
金秀賢醜聞連環爆。(取材自TVDaily)

金秀賢近日捲入輿論風波，南韓YouTube自媒體「橫豎研究所」連環爆料，甚至挖出金秀賢曾與已逝女星金賽綸交往6年，且金賽綸當時僅15歲，對於金秀賢經紀公司迅速否認並揚言提告爆料YTR開嗆「在進一步爆料更猛料之前，希望金秀賢立即向金賽綸遺屬公開道歉並閉嘴。」金秀賢11日態度趨低調，12日再次表明立場，表示「先前傳達的官方立場沒有任何改變」，稍早經紀公司GOLDMEDALIST二度發聲表示「立場不變」。。

金賽綸家屬列出金秀賢的十大罪狀，怒控金秀賢就是壓垮金賽綸的關鍵人物。金賽綸母親受訪，並公開多項證據，包括金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，以及金賽綸生前發給金秀賢的求饒簡訊，簡訊中，已無收入的金賽綸懇求金秀賢不要逼債，希望有更多時間來分批償還，但金秀賢始終未回應，

金秀賢的感情風波爆出後，代言品牌方Dinto搶先發聲「所有代言人行程將停擺並保留」，先一步切割，46萬粉絲追蹤的後援大站宣布脫粉，以黑底白字文告別：「曾經敬仰的演員，再見了！」此事在微博上掀起熱議，就有人指出，有南韓網友看見知名烘焙品牌多樂之日，將印有金秀賢照片的宣傳海報撕下，疑似大動作切割。

金秀賢去年才成為精品品牌PRADA代言人，沒想到現在出大事，讓品牌也很頭痛，因為這也不是他們第一次遇到藝人陷入醜聞。中國網友整理，該品牌從柯震東、PGone、鄭爽、春夏、李易峰都出問題，網友更表示：「是精準踩雷！」、「這是什麼魔咒嗎」。

微博網友爆料金秀賢的代言照片被撕下。(取材自微博)
微博網友爆料金秀賢的代言照片被撕下。(取材自微博)

金秀賢 金賽綸 南韓

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