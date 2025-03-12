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金秀賢祕戀未成年吻照曝光 金賽綸死前求「救救我吧」

記者李姿瑩、梅衍儂／綜合報導
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金秀賢(圖)和金賽綸真實關係成謎。(取材自Instagram)
金秀賢(圖)和金賽綸真實關係成謎。(取材自Instagram)

南韓已故女星金賽綸逝世後掀起巨大風暴，她去年po出和金秀賢親密貼臉合照、又選擇在金秀賢今年2月16日生日離開人世，外界認為絕非巧合。自媒體「橫豎研究所」爆料兩人交往、金錢糾紛以及激吻私密照，金秀賢這次恐怕人設崩塌。社群平台X上，「소아성애(戀童癖)一詞」也登上南韓趨勢前10，點開關鍵詞內容，熱門討論就是金秀賢被爆與金賽綸交往，女方當時還未成年。

「橫豎研究所」採訪金賽綸的阿姨，稱金賽綸曾於15歲時和大12歲的金秀賢交往，但金秀賢在分手後翻臉不認人，「橫豎研究所」稱得到遺屬證詞，公開金賽綸沒發出的IG文章，當中寫著「戀愛自2015年11月19日持續到2021年7月7日」，並點出合照是2016年拍下。

據該媒體指出，金賽綸簽進金秀賢的經紀公司後，他幫她還掉酒駕的7億韓元(約48萬美元)債務。後來他們分手，金秀賢公司寄出存證信函要求還錢，金賽綸酒駕後幾乎沒有工作，本就阮囊羞澀，根本沒錢還給金秀賢。金賽綸多方嘗試聯絡金秀賢，但對方早就封鎖她。金賽綸不得不公開親密合照，逼金秀賢出面，怎知對方發出聲明和她畫清界線，還影射她情緒不穩導致言行異常。

金秀賢公司火速公開否認上述所有指控，警告「橫豎研究所」準備吃官司，痛批他們消費逝者。「橫豎研究所」沒在怕，吐槽金秀賢公司最好連金賽綸家人一起告，再爆兩人激吻照，並公開金賽綸去年3月19日傳給金秀賢的簡訊，上面寫著「我收到一封掛號信說你要告我，你說過會給我足夠的時間，我會努力復出一點一點還你的，我不是不還，但如果你現在就要跟我要7億，我真的做不到，我不是不做，是做不到，有必要上法院嗎？救救我吧！求求你，給我一點時間」。

如今金秀賢立場尷尬，月底正巧要到台灣高雄櫻花季演出，主辦單位表示沒有收到藝人行程變動消息。

金秀賢(右)親吻金賽綸的照片網路瘋傳。(YouTube截圖)
金秀賢(右)親吻金賽綸的照片網路瘋傳。(YouTube截圖)
金賽綸逝世後掀起巨大風暴。(取材自Instagram)
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