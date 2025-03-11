金賽綸死因不單純？爆與金秀賢交往6年被討債

金賽綸曾曬出和金秀賢的貼臉合照。(取材自Instagram)

有著南韓 「最美童星」之稱的金賽綸 上月16日傳出在家身亡，當天正好是金秀賢的37歲生日，關於她的死因，各方眾說紛紜。近日，金賽綸父親透過「日刊體育」譴責YouTuber 李鎮浩等人害死女兒；然而自媒體「橫豎研究所」在網路節目中也採訪到了金賽綸的家人，驚人發現金賽綸曾和金秀賢交往，且當時金賽綸還未成年。

金賽綸過去曾上傳跟金秀賢的親密貼臉合照，又選擇在金秀賢生日離開人世，外界認為一切絕非巧合。「橫豎研究所」自稱得到金賽綸家人的證詞，在網路影片中公開金賽綸沒發出的IG文章，當中寫著「戀愛自2015年11月19日持續到2021年7月7日，我16歲，對方30歲，就這樣結束了六年的戀愛」，並點出合照是2016拍下。

根據「橫豎研究所」爆料，金秀賢、金賽綸自2015年起交往六年，當時金賽綸還是國中生。金秀賢在交往期間陸續幫金賽綸還掉7億韓元的債務，然而後來他們分手，金秀賢要求金賽綸還他這筆錢，導致金賽綸被徹底壓垮。

但「橫豎研究所」過去幾次爆料不實，還為此吃上官司，網友對這個勁爆內容半信半疑，認為僅憑單方面說法證據不足，加上內容提及的年紀落差與實際有出入。

許多網友質疑金秀賢，直喊：「金秀賢人設崩壞」、「他是戀童癖」，但也有人力挺男神，直言一切下定論太早。

金秀賢經紀公司火速發表聲明，嚴厲反駁「橫豎研究所」披露的內容，否認金秀賢曾和15歲的金賽綸交往，更強調公司內部同仁並沒有和YouTuber李鎮浩密切往來。

經紀公司怒斥「橫豎研究所」針對公司及金秀賢演員進行了諸多惡意指控，「但這些全都是無法容忍的虛假事實，針對橫竪研究所傳播虛假事實的行為，本公司正在考慮採取最強烈的法律措施」。