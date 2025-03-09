亞洲電影大獎將登場 役所廣司先獲終身成就獎

役所廣司獲頒第18屆亞洲電影大獎榮譽終身成就獎。(圖／甲上提供)

第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於16日在香港 西九文化區的戲曲中心登場，2023年曾以電影「我的完美日常」獲坎城影展最佳男演員獎的日本 演員役所廣司，將獲頒終身成就獎殊榮。

役所廣司在得知獲獎後說：「我認為這個獎項是為了鼓勵我們繼續努力而頒發的，聽到過去獲獎者的名字，讓我感到非常謙卑，並對這些傑出人物感到敬畏。獲得這個獎項同時激勵我在接下來的演藝生涯中全力以赴，追求更好的作品。」

回顧40年的演員生涯，役所廣司被問及最難忘的演出時坦言：「所有角色都令人難忘，並不是說我沒有後悔演出的作品，也因為那些作品，才能造就今天的我。」同時役所廣司也向年輕演員提出建議：「希望你們能真正享受演員的工作，對不同的人抱有興趣，並與不同的人深入交流。」

役所廣司過去曾兩度獲亞洲電影大獎最佳男演員獎，分別是2018年的「孤狼之血」與2023年的「我的完美日常」，並與梁朝偉 和李秉憲同為影帝獲獎最多的紀錄保持人；役所廣司也成為第三位獲得亞洲電影大獎終身成就獎的日本人，前兩位分別是2008年獲獎的山田洋次導演以及2016年獲獎的樹木希林。

役所廣司除親自出席頒獎典禮外，也將於本月15日出席電影「我的完美日常」的放映，並與香港粉絲互動。