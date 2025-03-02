「校園瘋神榜」成絕響 日本綜藝天王三野文太病逝

三野文太是日本家喻戶曉的主持人。（圖／摘自modelpress）

日本綜藝天王三野文太1日傳出病逝消息，享壽80歲。他主持過無數膾炙人口的綜藝節目，如「搶救貧窮大作戰」、「校園瘋神榜」、「妙國民糾察隊」等，許多觀眾對他都不陌生。

三野文太1967年做為文化放送播報員踏入業界，走紅之後幾個節目非常受歡迎，成為綜藝界收視率保證。他全盛時期手上共有16個節目，被譽為「日本最忙碌的主持人」，在2006年被金氏世界紀錄認證為「一周內上過最多現場直播節目的主持人」，年收入高達6億日圓（約401萬美元）。

他也因此養成流連銀座俱樂部的習慣，一個晚上造訪三、四家酒店成為生活常態，甚至有「銀座皇帝」的綽號。然而他從小就患有慢性糖尿病和脊柱管狹窄症，加上三高問題，上了年紀後健康狀況開始亮紅燈。

2020年11月他公開自己罹患帕金森氏症，沒辦法好好站立，也無法控制臉部肌肉，不得已陸續辭去節目，慢慢減少工作，進入以休養為主的生活。

今年1月三野文太光顧高檔燒肉店，竟傳出被肉噎住的意外，當下失去意識陷入昏迷，被緊急送往東京一所大學醫院，情況相當危急。沒想到這一次他沒能闖過鬼門關，演藝人生就此落幕。