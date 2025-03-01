還沒找到安葬地 中山美穗離世3個月骨灰仍放家中

中山美穗突然身亡，令許多粉絲不捨。(取材自instagram)

日本 女星中山美穗 2024年12月6日驚傳於家中逝世，經紀公司發聲明死因為「意外」。事隔2個月，近日卻傳出家屬替中山美穗舉辦完葬禮後，至今沒找到安葬地。

噓！星聞引述日本媒體「女性自身」報導指出，中山美穗猝逝後，妹妹中山忍將骨灰、牌位與祭壇放在姊姊生前住處，而中山忍也常到姊姊生前住處整理遺物。

事實上，中山美穗生前著作中曾透露與母親的關係，原先母親在生下妹妹中山忍後便與父親分開，姊妹倆有一段時間都寄宿在親友家。中山美穗出道後便以個人名義開公司，由母親擔任社長，而她在2002年嫁給辻仁成後移居巴黎。知情人士透露，後來中山美穗發現公司資金剩不多，於是放棄委託母親管理財務，並在2021年關閉公司，姊妹倆後來成立新公司，並與母親斷絕關係。

知情人士透露，中山忍在舉辦完中山美穗的後事後，平時拍戲行程繁忙；由於中山美穗的住處將在3月底前退租，屆時祭壇也將被拆除，因此中山忍正焦急安排姊姊的長眠地。

對此，終活顧問協會理事長武藤賴胡分析：「往生者早年逝世，對於家屬來說，即使過了四十九天，也有不少人仍將骨灰放在身邊，除了整理遺物是很痛苦的過程，調整心情也不是容易的事。」他指出，現今墓葬方式多元，近來兄弟姊妹共用墓地的情況也越來越常見。