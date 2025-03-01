朴炯植激情滾床單 與洪華妍「熟了」再上

朴炯植笑說拍攝親密戲時的氣氛不尷尬。(圖／Disney+提供)

韓星朴炯植過往多演浪漫、青春的純情角色，他在最近Disney +夯劇「寶物島」中挑戰復仇黑化的深沉演技，首集就上演大尺度鴛鴦浴及床戲。他接受本報專訪聊到此事，害羞透露事前和新人演員洪華妍花了很多時間培養默契，「我不確定她心裡有沒有覺得害羞…不過拍攝現場完全不會尷尬就是了」。

朴炯植這次造型較以往消瘦，不過裸露戲仍相當有看頭，健壯肌肉一點也沒掉。33歲的他力求轉型，大膽挑戰從影來最大尺度，「這部作品不同一般的浪漫喜劇，普通愛情劇是2個陌生人隨著故事發展變得親密，但我們這部劇男女主角的設定一開始就是熱戀，因此拍攝前我和洪華妍必須要先變熟，我們花了很多時間培養默契。」

他笑說：「華妍嘛…我不太確定她內心會不會害羞，但拍攝現場完全不尷尬，從第一場戲開始就都很順利，沒有什麼特別需要擔心的，我覺得非常幸運。」

相比過往作品「金裝律師」、「低谷醫生」，朴炯植坦言這次為「寶物島」所花的心力不同，「前幾部作品要熟記法條和專業醫療用語，甚至有些場景要死記硬背對白，但這次角色沒有特別事前要準備的，所以我更專注於現場感受，包括新的環境、新的職業帶來的情感變化」。