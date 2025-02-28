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韓星韓佳人基因超強 兒女都是資優生

記者梅衍儂／綜合報導
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韓佳人上節目分享兒女趣事。(取材自tvN)
韓佳人上節目分享兒女趣事。(取材自tvN)

韓星韓佳人和延政勳結婚20年，擁有一兒一女，她近日在節目中分享兒女的個性南轅北轍，女兒超級大方可愛，兒子則較為害羞，厲害的是，兩個寶貝都是資優生。

韓佳人除了演藝事業，也用心經營YT頻道，現在訂閱數約36萬。她在日前播出的tvN綜藝節目「You Quiz on the Block」分享兒女對她成為YouTuber的看法，她笑說：「他們非常喜歡，畢竟是YouTube世代嘛！」

韓佳人透露：「兩個孩子的性格真的很不一樣，大女兒希望大家知道韓佳人是她媽媽，小兒子則想隱藏這件事。」她表示有次戴帽子和口罩帶孩子們去逛百貨公司，明明自己想低調不要被認出來，女兒竟然特地跑去跟店員說「我媽媽是韓佳人喔」，還強調「有看到我媽媽嗎」，讓她哭笑不得。

但小兒子如果看到韓佳人沒戴帽子出門，就會緊張說：「媽媽，快戴帽子！萬一被認出來怎麼辦？那可糟了！」讓主持人劉在錫和曹世鎬笑到不行。

43歲的韓佳人家庭相當幸福，女兒在天賦測試中被評為前1%的資優兒童，而兒子也被認證為資優生。

韓佳人的女兒相當可愛。(取材自tvN)
韓佳人的女兒相當可愛。(取材自tvN)

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