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崔顯旭談初戀害羞 「那傢伙是黑炎龍」霸氣本部長反差萌

記者梅衍儂／綜合報導
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文佳煐（右）和崔顯旭合作新劇「那傢伙是黑炎龍」相當受到歡迎。（圖／愛奇藝國際站提供）
文佳煐（右）和崔顯旭合作新劇「那傢伙是黑炎龍」相當受到歡迎。（圖／愛奇藝國際站提供）

韓劇「那傢伙是黑炎龍」開播兩周人氣持續攀升，連續四集登南韓同時段有線頻道收視冠軍。男主角崔顯旭飾演的反差萌霸氣本部長魅力爆棚，談起初戀時卻忍不住嘆氣，甚至慌張害羞。童星出身的文佳煐不僅是「浪漫劇女王」，去年更出書成為暢銷作家。

改編自同名人氣網路漫畫的新韓劇「那傢伙是黑炎龍」開播前備受矚目，預告觀看次數已突破6260萬，刷新了「背著善宰跑」的紀錄，成為tvN歷年來周一、二播出劇集中觀看數最高的作品。開播兩周以來，收視與人氣持續飆升，就連原著漫畫作者也忍不住興奮盛讚，表示戲劇完美還原了原作的場景與情感。

崔顯旭與文佳煐日前參加搞笑女藝人張度練的Youtube頻道宣傳，兩人在劇中於學生時期因玩線上遊戲產生好感，實際見面後卻成為彼此的初戀黑歷史。被問到現實生活中的初戀是何時，崔顯旭先嘆了口氣，害羞表示自己其實從未公開過，透露初戀是在國中的時候，當時向同班女同學告白第一時間就被拒絕，讓他傷心到隔天上課整天趴在桌上不肯起來，但沒想到情勢反轉，對方看到他難過的樣子竟傳了簡訊來挽回戀情，讓崔立刻開心地跑了操場三圈還大聲歡呼。

韓劇 南韓

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