閃婚圈外女友 日偶像男星大倉忠義準備當爸

大倉忠義閃婚當人夫。（取材自Instagram）

星達拓（STARTO ENTERTAINMENT，前傑尼斯事務所）男團SUPER EIGHT成員大倉忠義宣布閃婚，他透過經紀公司官網發表結婚聲明，證實自己雙喜臨門，不僅要和圈外人妻子共結連理，夫妻倆還已經做人成功，即將迎接小生命的到來。近年來，星達拓旗下藝人相繼發表婚訊，迎來結婚潮。

39歲的大倉忠義除了是偶像明星，本身也是餐飲業小開，日本 連鎖串燒品牌鳥貴族就是他爸開的。而大倉忠義本身也有一定的財力，藝人本業加上挑戰幕後演出策畫，自己也是演藝公司負責人，事業相當多元。

大倉忠義在官網發布消息之前，先向粉絲俱樂部的會員報告喜訊。他表示，「我做出了人生中的重大決定。在公司及周遭環境每天不斷的變化下，我即將40歲，希望自己能夠珍惜已經改變及不曾改變的事物，堅定前行。今後我將繼續努力，希望成為讓更多人露出笑容、讓大家自豪地支持的偶像。」

大倉忠義過去曾與女星吉高由里子傳緋聞 ，2021年與廣瀨愛麗絲合作日劇 「認識的妻子」假戲真愛，可惜戀情僅維持兩年多。桃花運頗佳的他，今年決定終結單身，閃婚準備當爸。但大倉忠義向粉絲承諾，未來會繼續演藝工作，還希望粉絲們繼續溫暖地支持他。

星達拓藝人去年相繼宣布結婚。去年1月，KinKi Kids的堂本剛宣布與女子偶像團體「桃色幸運草Z」團員百田夏菜子結婚，隨後在1月16日，KAT-TUN成員中丸雄一宣布與前主播笹崎里菜結婚。