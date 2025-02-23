我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

SJ圭賢開唱八成對話說中文 翻譯老師失業了

記者李姿瑩／綜合報導
圭賢深情獻唱。（圖／D-SHOW提供）
圭賢深情獻唱。（圖／D-SHOW提供）

南韓天團Super Junior成員圭賢周末在林口體育館一連舉辦兩場個人演唱會，他特別邀請八三夭助陣，大力介紹八三夭是「相當了不起的人物，我最喜歡的樂團」。圭賢過去曾邀阿璞合作，這次八三夭全團到齊，讓圭賢非常感動。

圭賢憑藉出色的中文能力，去年得到觀光局委任為韓國區觀光大使，但他老實招認中文能力退步。即便如此，圭賢努力用中文跟歌迷溝通，說自己是演出前一天才惡補，「我用視訊學習中文，但是沒有長進，不好意思不好意思」。

粉絲不以為意，因為圭賢早就是韓星中的中文資優生，他還知道發音不同會變成不同詞彙，用表情和聲調強調自己會分辨「生氣」跟「神奇」。圭賢想要表達，一個人能站上這麼大的場地真的很神奇，「其實要在這麼大的場地表演的話，（SJ）全部來的話可以這麼大的」。

雖然圭賢全場幾乎八成的對話都能使用中文，主辦單位仍然為他準備了翻譯老師。正當圭賢繞場結束後，他對粉絲感性告白：「不是夢，是現在，是一輩子，是永遠。」或許因為發音不夠標準，翻譯老師下意識覆述他的話，圭賢立刻故意厲聲糾正：「我說了，我已經說了。」翻譯老師只能無奈道歉：「對不起。」

上一則

陳妍希宣布離婚後首現身 楊丞琳相陪被狗仔讚「仗義」

下一則

女星曝12歲遭「反鎖強抱」性騷 痛揭色導演是「美人魚」男星

延伸閱讀

BTS御用設計師驟逝 1周前發死亡預告 在花圃找到遺體

BTS御用設計師驟逝 1周前發死亡預告 在花圃找到遺體
方文琳罹癌突曬「白髮自拍」 陳美鳳招認戴帽真正原因

方文琳罹癌突曬「白髮自拍」 陳美鳳招認戴帽真正原因
中青旅山西河南洛陽牡丹花會十二天團 賞萬花齊放之壯麗美景

中青旅山西河南洛陽牡丹花會十二天團 賞萬花齊放之壯麗美景
綺麗西域風光，藝術薈萃的石窟、佛龕和文物中青旅古絲綢之路十三天團

綺麗西域風光，藝術薈萃的石窟、佛龕和文物中青旅古絲綢之路十三天團

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析