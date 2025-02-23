SJ圭賢開唱八成對話說中文 翻譯老師失業了

圭賢深情獻唱。（圖／D-SHOW提供）

南韓天團Super Junior成員圭賢周末在林口體育館一連舉辦兩場個人演唱會，他特別邀請八三夭助陣，大力介紹八三夭是「相當了不起的人物，我最喜歡的樂團」。圭賢過去曾邀阿璞合作，這次八三夭全團到齊，讓圭賢非常感動。

圭賢憑藉出色的中文能力，去年得到觀光局委任為韓國區觀光大使，但他老實招認中文能力退步。即便如此，圭賢努力用中文跟歌迷溝通，說自己是演出前一天才惡補，「我用視訊學習中文，但是沒有長進，不好意思不好意思」。

粉絲不以為意，因為圭賢早就是韓星中的中文資優生，他還知道發音不同會變成不同詞彙，用表情和聲調強調自己會分辨「生氣」跟「神奇」。圭賢想要表達，一個人能站上這麼大的場地真的很神奇，「其實要在這麼大的場地表演的話，（SJ）全部來的話可以這麼大的」。

雖然圭賢全場幾乎八成的對話都能使用中文，主辦單位仍然為他準備了翻譯老師。正當圭賢繞場結束後，他對粉絲感性告白：「不是夢，是現在，是一輩子，是永遠。」或許因為發音不夠標準，翻譯老師下意識覆述他的話，圭賢立刻故意厲聲糾正：「我說了，我已經說了。」翻譯老師只能無奈道歉：「對不起。」