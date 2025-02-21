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觀影說劇／韓版「不能說的秘密」甜蜜復刻周董經典鬥琴

記者陳穎／綜合報導
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都敬秀(右)、元眞兒演出「給我一首琴的時間」，兩人互動很有化學反應。(圖／網銀提供)
都敬秀(右)、元眞兒演出「給我一首琴的時間」，兩人互動很有化學反應。(圖／網銀提供)

韓版「不能說的·秘密」集結都敬秀、元眞兒、辛叡恩演出，中文定名為「給我一首琴的時間」，近日釋出最新幕後花絮，都敬秀攜手元眞兒重現四手聯彈畫面，甜蜜互動讓粉絲直呼甜度破表。

都敬秀回憶拍攝現場只要有元眞兒在的時候，總是充滿歡笑，因為她的活潑開朗而得到能量，元眞兒則是大讚都敬秀的演技非常有魅力，導演徐宥珉自信地說：「我想大家會喜歡他們一起彈琴時產生的化學反應！」

「給我一首琴的時間」除了周杰倫原作最具代表性的主題曲「Secret」之外，更增加多首全新配樂，復刻重現經典鬥琴以及初戀故事隱藏的祕密，元眞兒則說：「劇本給人一種純粹而美好的感覺，在讀劇本一直忍不住充滿期待，希望能透過音樂與觀眾產生共鳴。」

片中辛叡恩化身大學校園的音樂系女神，偷偷單戀都敬秀，辛叡恩也透露和都敬秀對戲過程：「那時候的情景我都還歷歷在目，都敬秀是能讓對方感到放鬆的優秀演員。」

「給我一首琴的時間」在南韓上映以來，深獲觀眾喜愛，目前票房累積超過71億韓幣，網友口碑也一片好評，導演徐宥珉表示：「我想要描繪的是積極追求愛情，而非被動等待的角色！我們專注於角色塑造，讓他們展現豐富的浪漫情感，並在許多細節上投入心力，例如浪漫音樂、精彩演奏，緊張刺激的劇情發展，讓故事在高潮時更加引人入勝。」

周杰倫 南韓

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