2NE1朴春示愛喊「老公」 李敏鎬公司切割「無私交」

朴春疑似被李敏鎬圈粉，在網路上不停告白。（取材自Instagram）

2NE1成員朴春日前在網路社群上稱呼男星李敏鎬「老公」，還堅持「是真的」，隨後因輿論四起，她刪除文章。然而後來她20日再度發文稱「是李敏鎬要我發的」，今天李敏鎬經紀公司直接告訴韓媒，他們根本沒私交。

朴春20日發文說：「其實我單身，是李敏鎬要我上傳，我才發的。在此說明我是單身，希望大家度過美好的一天」李敏鎬經紀公司MYM娛樂回應韓媒求證，表示：「與朴春並無私交，（相關說法）毫無事實根據。」直接否定朴春的說法。

朴春的經紀公司則說，社群網站 是藝人私生活領域，不便插手。「但從過去發生的插曲來看，應該是基於對李敏鎬的喜愛而發生的突發事件」。

朴春去年就曾發自己和李敏鎬的組圖，當時就公開告白李敏鎬是她老公。朴春公司解釋她因為追完電視劇「繼承者們」被圈粉，所以是以「李敏鎬粉絲」的心情發文，單純表達迷妹視角，沒有其他意圖。