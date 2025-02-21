朴寶劍緊牽IU 超老派60年代造型曝光 顏值扛住一切

IU和朴寶劍化身60年代人物。（圖／Netflix提供）

由IU與朴寶劍主演的Netflix 全新影集「苦盡柑來遇見你」21日釋出正式預告與多張劇照，「苦盡柑來遇見你」故事橫跨1960年代的濟州島到2025年的首爾，講述兩人歷經人生起伏，卻又讓人感到暖心，且貼近人心的動人旅程。

IU和朴寶劍化身60年代人物。（圖／Netflix提供）

正式預告中細膩地呈現人生四季的變化，同時完美展現出IU與朴寶劍兩位主演令人動心的化學反應。IU飾演的愛純是一名充滿夢想的文學少女，她機靈且充滿抱負，而且是一名幹練的叛逆少女。朴寶劍則完美詮釋冠植忠誠且堅韌的男子性格，是固執的鋼鐵直男，無論面對何種挑戰，他都以堅定且熾熱的眼神回應愛純。雖然穿著超齡的服裝，但他們靠顏值完美駕馭復古造型。

文素利與朴解浚更出演成年時期的愛純與冠植，描繪兩人在人生更成熟階段的堅韌與成長。文素利的聲音說著：「如果我當時就知道，那年春天是我人生的春天，我就會更勇於活得淋漓盡致！」勇往直前的愛純與寬植，將為了愛、家庭、生活不斷向前奔跑然後繼續走下去！隨著歲月流轉，觀眾將見證愛純從青春少女蛻變為充滿叛逆精神的女性。從今日釋出的一系列劇照，會看到愛純與冠植間感情的變化。

IU和朴寶劍化身60年代人物。（圖／Netflix提供）

照中也有許多陪伴愛純與冠植成長的眾多角色，包括金容琳飾演的牧川與羅文姬飾演的春玉。廉惠蘭與吳敏愛則分別飾演愛純與冠植的母親。崔大勳與張惠珍則分別飾演商吉與榮欗，為影集增添更多精彩與笑料。嵯美暻、李秀彌與白智媛分別飾演忠洙、良林與慶子，三人陪伴著愛純與冠植，為他們的生活注入許多溫暖。此外，鄭奚均、吳正世與嚴志媛等實力派演員也加盟演出，共同編織這段充滿活力與深情的動人故事。