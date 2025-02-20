韓星李浚赫自曝是李安迷：從作品獲得能量

韓星李浚赫透過鏡頭對導演李安告白。（記者王聰賢／攝影）

韓星李浚赫為宣傳與韓志旼合作的新劇「我的完美秘書」赴台，記者會上他「I人」性格展露無遺，數度起身鞠躬感謝粉絲、媒體光臨，自曝緊張到心跳超快；他非常喜歡李安作品，從「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」、「色戒」都如數家珍，直呼受到李安影響非常大，更直接要求多給點發言時間，讓他能透過鏡頭對李安告白：「也許李安導演有在看，我多講一點可以嗎？」表示：「我在李安的作品中獲得能量，現在又能來台灣，是很神奇的事情。」

李浚赫出道近20年，多是配角或是反派角色，這次演暖男收穫大批粉絲，前一天抵台吸引500名粉絲接機，他自己都嚇一大跳。回想接機人潮，他害羞直笑：「我把場景當成是在拍戲，只有這樣才能跟每位粉絲對視，我是非常害羞的人，現在心跳也超快的。」

李浚赫戲約多，多埋首工作無法感知自己爆紅程度，這次赴台受寵若驚，他不斷起身鞠躬表達感謝：「第一次到台灣，看到大家這麼歡迎我，每個人臉上都是燦爛的笑容、溫暖的表情，我已經開始迷戀台灣了。」直呼應該要早點演出「我的完美秘書」，就能更早到台灣感受這份熱情。

他之前雖沒有到過台灣，但朋友都力薦台灣好吃又好玩，所以他也立下目標有機會一定要去好好玩一下；至於台灣美食，他說早餐吃了蛋餅，好吃到想帶回韓國，也吃到牛軋糖餅乾、芋頭珍奶等，大讚美味。

他很喜歡李安，「我生活中覺得很辛苦時，有看了『少年Pi的奇幻漂流』獲得能量，在看『斷背山』時我有重新思考愛情，『色戒』則讓我想到工作上的極限。」主持人楊達敬請他透過鏡頭對李安表達心意，他非常緊張，想了一下，最後說：「真的非常感謝您。」