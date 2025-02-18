元斌悼念金賽綸 難忘「大叔」15年交情

元斌在「大叔」中曾和金賽綸合作。(取材自豆瓣電影)

47歲元斌曾以韓劇 「藍色生死戀」走紅全亞洲，2010年拍完電影「大叔」後就「罷工」至今長達15年，只拍廣告偶爾露臉，如今他終於現身，卻是悲傷到淚流不止。

他當年在「大叔」中和金賽綸 合作，金賽綸當年還是小女孩，但很有大將之風，絲毫不怯場。「大叔」中元斌是個沉默的黑道，唯一朋友就是住附近的小女孩，總是叫他大叔，有一天小女孩因不良媽被抓走，大叔則變成最強大叔去營救。

金賽綸當年能在片中和元斌成為好友，被超多網友羨慕，但她受訪坦言：「其實根本不認識元斌是誰，就是去演戲而已，所以一點都不緊張。」但兩人戲裡戲外都是好友，是忘年之交。許久不見的元斌，也罕見出現在公開場合，卻是送別金賽綸，他先是和愛妻李娜英送上花圈，現身哀悼更是泣不成聲。

另外，金賽綸2月16日被發現在家中身亡，驚人的人，這天正好是金秀賢的37歲生日，如今卻成為金賽綸的忌日，令大批網友直呼毛骨悚然。

金賽綸從童星時期就和金秀賢有過前後輩的緣分，後來兩人隸屬於同一家經紀公司。去年金秀賢主演的「淚之女王」熱播，金賽綸卻突然在社群放上自己和金秀賢貼臉親密合照，意外引發騷動。

金秀賢現在的經紀公司立刻闢謠，否認金秀賢與金賽綸有男女之情，定調那張照片是兩人先前在同一家公司才留下的紀念照。金賽綸馬上被輿論質疑別有用心。

金賽綸先前已經因酒駕事件遭經紀公司解約，沒有公司當靠山，在照片風波後，金賽綸心情就一直很低落，努力想把重心轉移到演出工作上，希望能透過舞台劇 重返演藝圈。然而根據「xportsnews」報導，金賽綸的摯友透露，金賽綸最終因心力無法負荷，選擇退出舞台劇。