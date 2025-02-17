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賠款和負評壓垮金賽綸 友嘆她深陷憂鬱長期求助精神科

記者李姿瑩／即時報導
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金賽綸芳華早逝。（取材自Instagram）
金賽綸芳華早逝。（取材自Instagram）

24歲的南韓女星金賽綸16日在家中身亡，警方在調查過後確定不是他殺，但決定不對外公布死因。根據金賽綸的友人透露，她生前飽受憂鬱症所苦，長期服用精神科治療藥物，情緒不太穩定。朋友們都期盼她可以透過新作品走出陰影，無奈如今已等不到那一天。

金賽綸於2022年5月因酒駕及肇事逃逸，觸法遭罰2000萬韓元（約1.38萬美元），並且吊銷駕照。她已經拍好的Netflix新劇畫面全被刪光，網路負評不斷，龐大的解約金和違約金讓她經濟陷入困境，不得不另尋他處打工謀生。

據韓媒「news1」報導，金賽綸的友人透露，金賽綸曾改名為「金雅音」，找到咖啡店的工作。但在媒體曝光此事後，咖啡廳也被輿論攻擊，只好將她解僱。朋友非常心疼金賽綸，不懂想自力更生有什麼錯，金賽綸同樣大受打擊，情緒再次跌落谷底。

去年金賽綸自願降格為新人，參與舞台劇演員甄選，順利脫穎而出，本來5月就能站上舞台，卻因身心狀況不佳，不得不忍痛退出。有工作人員目睹金賽綸在排練時臉色慘白，整個人搖搖欲墜，狀態確實不理想。

朋友自責感嘆，看到金賽綸努力想要走出憂鬱，但現實卻不是這麼容易的事，沒辦法鉅細靡遺告訴大家金賽綸有多痛苦，朋友們也很不好受。

金賽綸 咖啡 駕照

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