戲說從頭╱文佳煐網戀帥上司 「渣夫」從良自曝黑歷史

郭時暘(左起)、林世美、文佳煐、崔顯旭出席「那傢伙是黑炎龍」記者會。（圖／愛奇藝國際站提供）

由「女神降臨」文佳煐與「閃亮的西瓜」崔顯旭主演的浪漫韓劇 「那傢伙是黑炎龍」舉行新戲記者會，文佳煐首次為戲與小6歲的崔顯旭談網路姐弟戀，笑稱有因此產生了責任感。崔顯旭白天是冷酷霸氣的職場上司，私下藏著滿滿反差魅力，期待展現截然不同的面貌。郭時暘日前客串韓劇「好搭檔」渣夫一角表現亮眼，記者會上坦言要「從良」的確感受到一定壓力；當被問及黑歷史時，他也坦言國小有向一位女同學告白被拒，還現場大方對女方喊話：「希望妳現在幸福！」呆萌逗趣模樣笑翻眾人。

當黑歷史撞上初戀，一股職場浪漫風暴即將來襲！由文佳煐、崔顯旭主演的「那傢伙是黑炎龍」，故事描述白秀貞 (文佳煐 飾) 於2000年代初期，與遊戲帳號為「黑炎龍」的班柱延 (崔顯旭 飾) 在網路遊戲中相識並悄悄萌生愛意，卻因誤會而在現實世界變成彼此的「惡緣」，成年後的他們意外在公司相遇，卻因記憶錯亂沒能認出彼此竟是對方的黑歷史，反而重新展開了一場奇妙的辦公室戀情。

文佳煐在記者會上談到與小6歲的崔顯旭有不少浪漫對手戲時，表示：「這是一種全新的體驗，以往在片場我總是年紀最小的，但這次身為姐姐，產生了一種責任感。在與崔顯旭一起拍攝的過程中，我學到了很多，讓我深刻體會到學習並不受年齡限制。他的即興發揮也非常出色，我們在拍攝時歡笑不斷，留下了許多愉快的回憶。」

崔顯旭則回應：「這是我第一次主導浪漫戲份，因此在拍攝過程中，我非常依賴「浪漫劇女王」文佳煐，也從她身上學到了許多。我們在相互配合的過程中產生不少即興演出，雖然沒有寫進劇本，但彼此都能很好地接住對方的演技，讓整個拍攝更加自信、更加有趣。」本劇同時也是崔顯旭終於脫下學生制服，首次挑戰辦公室劇，他表示：「這是我第一次嘗試這種類型的劇，也是一個全新的角色，我在劇中穿了各款式的西裝，並特別注重內斂穩健的步伐與語調，在公司內展現出完美形象，但在公司外則展現出極致的魅力，為了呈現這種反差，我花了很多時間研究，也透過表演來強調這些不同之處。」

除了男女主角之外，記者會上最大亮點莫過於日前因演出「好搭檔」渣夫一角獲觀眾肯定的郭時暘，這次終於從良回歸浪漫劇，飾演個性溫暖卻連初戀都沒談過的百貨設計室室長，他逗趣表示：「之前那個角色真的超級垃圾，甚至有人覺得『郭時暘無論演什麼角色都不可能是好人』，這讓我有點壓力，畢竟上一部戲的形象很強烈，所以這次我思考了很久，要怎麼展現完全不同的反轉魅力，希望這次能讓大家看到我沒能展現過的呆萌魅力。」