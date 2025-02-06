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米倉涼子健康亮紅燈 頭爆痛難工作 親吐：我絕不失敗

記者陳穎／即時報導
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米倉涼子抱病演出「劇場版派遣女醫X FINAL」。（圖／采昌提供）
米倉涼子抱病演出「劇場版派遣女醫X FINAL」。（圖／采昌提供）

米倉涼子主演的日劇「派遣女醫X」自2012年開播後，至今已播出7季，還有特別篇跟衍生劇，每次播出全新一季都掀起高度話題。而在開播12周年之際，終於透過大銀幕迎來最終結局的「劇場版派遣女醫X FINAL」。全片集結系列史上最堅強的演員陣容，並將揭開米倉涼子飾演有「不敗女醫」之稱的「大門未知子」的過往祕辛。

同時，至今在劇集中克服重重危機的大門，這回還將面對史上最強大的敵手，以及最嚴重的危機，消息一出也引爆各界關注。尤其現年49歲的米倉涼子，以這部作品獲封「收視女王」名號，扮演醫術高超的外科女醫，拯救了無數垂危生命。

不過，她卻在近年身體亮起紅燈，罹患「低髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），不得不減少演藝工作。然而這部作品卻是她怎樣都難以割捨的心頭愛，依然選擇抱病演出本片。她對此回應：「我還沒有完全康復，拍攝的時候，身體狀況也不是很好，但那段時間我以自己的方式使盡全力，我想這就是我為什麼能夠更強烈感受到生命的珍貴，而這也是本片的主題之一，同時也是我拍攝的原因之一，所以我以細細品味每一個場景的態度，來對待大門未知子這個角色。」

對於本片是系列作品的最終完結，米倉表示：「如果沒有12年的電視劇，我就不會站在這裡。」事實上，就連米倉本人都沒想到會連演長達12年，透露這角色已經成為「自己不可或缺的一部分」。米倉繼續說道：「所有參演者都如家人般互相尊重及敬愛，多虧有大家，才能完成這部作品。這部作品的看點很多，希望大家能注目大門未知子在說出『我，絕不失敗』這句話前的發展，以及她說出這句話的瞬間。這是我們灌注這12年來所有心意的一部作品，請大家務必進電影院觀賞。」

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