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28歲南韓氣象主播遭職場霸凌身亡 疑排擠者身份曝光急請辭

記者梅衍儂／即時報導
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MBC氣象主播吳瑤安娜（오요안나）去年9月離世。(摘自Instagram)
MBC氣象主播吳瑤安娜（오요안나）去年9月離世。(摘自Instagram)

28歲南韓MBC氣象主播吳瑤安娜（오요안나）去年9月離世，上月27日家人發現她手機留有17頁2750字的遺書，內容提到她遭公司前輩李賢承、金佳英、朴荷明、崔雅莉職場霸凌，大批網友湧入電視台留言揚言抵制，昨（4）日金佳英決定退出手上的廣播節目。

MBC上月27日表示「死者本人從未向申訴部門或管理人員舉報」，但其實吳瑤安娜生前不斷向周遭人求救，她遺留的手機中留有錄音檔，去世前2個月她打電話給媽媽，表示已經告訴公司前輩A遭職場霸凌，A有口頭訓誡霸凌者，但情況沒改善，家屬指控A明知吳瑤安娜深陷極大痛苦卻沒有積極作為，可能也是霸凌者之一。

家屬上月透過JTBC節目「事件班長」（사건반장）公開了一組MBC氣象播報員4人的聊天記錄，其中包括金佳英。該聊天記錄內容顯示，群組成員曾發表針對吳瑤安娜的攻擊性言論，例如：「完全是個瘋X，趕緊退出群組吧」、「（『黑暗榮耀』中的）妍珍至少還會主持節目呢」、「她超愛裝可憐，我們才是受害者」等。

金佳英被指控職場霸凌。(摘自Instagram)
金佳英被指控職場霸凌。(摘自Instagram)

MBC方面於3日表示，已成立「已故吳曜安娜氣象播報員死亡真相調查委員會」。MBC表示：「我們為已故吳曜安娜氣象播報員祈福，並再次向遺屬們致上深切的慰問。為了查明其死亡的真相，真相調查委員會正式成立」，並補充道，將從5日召開首次會議，力求迅速且準確地完成調查。

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