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大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

不只女主播受害 富士台男主播控被「性朝貢」給知名男星

記者李姿瑩／綜合報導
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長谷川豐說出不堪的往事。（取材自X平台）
長谷川豐說出不堪的往事。（取材自X平台）
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

日本男星中居正廣的桃色醜聞，讓長久包庇不當職場文化的富士電視台黑歷史連環爆，如今傳出不只女主播和女偶像受害，連男主播都被當成「性朝貢」的犧牲品，遭到業界前輩染指。

曾是富士電視台主播的長谷川豐2013年離職，當時他就曾向日本八卦雜誌「週刊大眾」爆料，富士電視台把女主播當成陪酒小姐，不僅要在飯局中作陪，還頻頻被高層性騷擾

然而當時他人微言輕，說出真相卻沒有引發太大影響，如今中居正廣醜聞發酵，長谷川豐也在YouTube節目上爆料，自己被前輩「當成禮物」送給知名男星。

杉浦孝昭晚節不保。（取材自X平台）
杉浦孝昭晚節不保。（取材自X平台）

長谷川豐在YouTube頻道「堀江貴文 ホリエモン」中表示，自己還是菜鳥主播時，曾和前輩主播佐佐木恭子、笠井信輔一起，與男星杉浦孝昭聚餐。當時杉浦孝昭負責埋單，散場前醉醺醺地去了洗手間。佐佐木恭子、笠井信輔藉故先行離開，還在搭電梯前對他說「長谷川，就這樣囉」、「這就當作晚餐錢囉」。長谷川豐一頭霧水，留下來等杉浦孝昭一起搭電梯，結果在電梯內遭到杉浦強吻，伸出舌頭親得他一臉口水，他非常衝擊，但也只能自嘲「活了49年從來沒有遇過這麼強烈的吻」。

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