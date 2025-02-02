不只女主播被性騷 富士男主播爆被「當成禮物」遭男星強上
中居正廣的桃色醜聞讓長久保庇不當職場文化的富士電視台黑歷史連環爆，如今傳出不只女主播和女偶像受害，連男主播都被當成「性朝貢」的犧牲品，遭到業界前輩染指。
曾是富士電視台主播的長谷川豐2013年離職，當時他就曾向日本八卦雜誌「週刊大眾」爆料，富士電視台把女主播當成陪酒小姐，不僅要在飯局中作陪，還頻頻被高層性騷擾。
然而當時他人微言輕，說出真相卻沒有引發太大影響，如今中居正廣醜聞發酵，長谷川豐也在YouTube節目上爆料，自己被前輩「當成禮物」送給知名男星。
長谷川豐在YouTube頻道「堀江貴文 ホリエモン」中表示，自己還是菜鳥主播時，曾和前輩主播佐佐木恭子、笠井信輔一起，與男星杉浦孝昭聚餐。當時杉浦孝昭負責埋單，散場前醉醺醺地去了洗手間。佐佐木恭子、笠井信輔藉故先行離開，還在搭電梯前對他說「長谷川，就這樣囉」、「這就當作晚餐錢囉」。長谷川豐一頭霧水，留下來等杉浦孝昭一起搭電梯，結果在電梯內遭到杉浦強吻，伸出舌頭親得他一臉口水，他非常衝擊，但也只能自嘲「活了49年從來沒有遇過這麼強烈的吻」。
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