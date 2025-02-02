不只女主播被性騷 富士男主播爆被「當成禮物」遭男星強上

長谷川豐透過中居正廣事件揭開電視台黑幕。(取材自X平台)

中居正廣的桃色醜聞讓長久保庇不當職場文化的富士電視台黑歷史連環爆，如今傳出不只女主播和女偶像受害，連男主播都被當成「性朝貢」的犧牲品，遭到業界前輩染指。

曾是富士電視台主播的長谷川豐2013年離職，當時他就曾向日本 八卦雜誌「週刊大眾」爆料，富士電視台把女主播當成陪酒小姐，不僅要在飯局中作陪，還頻頻被高層性騷擾 。

然而當時他人微言輕，說出真相卻沒有引發太大影響，如今中居正廣醜聞發酵，長谷川豐也在YouTube 節目上爆料，自己被前輩「當成禮物」送給知名男星。