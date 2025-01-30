「魷魚遊戲3」來了 大結局上線時間公布「極限挑戰」

李政宰因「魷魚遊戲」走紅全世界。（Netflix提供）

Netflix 今（31）日宣布全球現象級影集「魷魚遊戲 」第3季即將回歸。Netflix全球內容長貝拉·巴加力艾（Bela Bajaria）在「Next on Netflix」全球發布會活動上公布，第3季正式回歸的消息，並確認這將是「魷魚遊戲」系列的最終季，同時宣布定檔今年6月27日正式上線。在宣布第3季正式回歸的同時，也釋出首波劇照，讓所有觀眾一窺倖存玩家的命運與未來發展。

「魷魚遊戲」第3季將承接第2季結局，將深入挖掘奇勳（李政宰 飾）在極度絕望中所做的抉擇，與此同時，前任負責人（李炳憲 飾）默默策劃著下一步行動。而倖存的玩家們在每場死亡遊戲中，每一回合的選擇，都將讓他們面臨更加殘酷的後果。全新第3季將再度挑戰懸疑與劇情的極限，絕對讓觀眾無法轉移視線與注意力。

全新發佈的海報帶來一記視覺震撼：一名身穿粉色制服的粉紅守衛拖著一位滿身是血的參賽者走向以粉色緞帶包裹的棺材。第2季中以彩虹色調為背景的競賽跑道已不復存在，取而代之的是一片鮮明卻詭異的碎花地板，這也暗示即將到來的殘酷終局。在第2季片尾彩蛋中現身的角色英熙（Young-hee）與其伴侶哲秀（Cheol-su）也顯露身影，預示著更加血腥的遊戲即將展開。