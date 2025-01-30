宋智孝創內衣品牌 親當模特秀逆天身材

宋智孝創立內衣品牌，親自當起模特兒拍攝形象照。（取材自Instagram）

南韓 演員、知名綜藝「Running Man」班底的宋智孝晉升CEO 推出內衣品牌，但是公司有兩名職員，她就親自下來當模特兒，幫自己的內衣產品拍宣傳、商品照，43歲的她逆天的好身材意外引起關注。

宋智孝早在去年7月就透露過，將推出內衣與香水品牌的計畫，她在節目「藉口GO」中提到：「我成為了CEO，很快將推出內衣和香水品牌。」如今自創內衣品牌「NINA SSONG」終於正式開張，但因公司目前只有兩名員工，所以她便自己當起模特兒，穿著自家內衣拍攝形象照。

從公司官方社群中，可見已經公開多張她穿著內衣的寫真。照片中，宋智孝的身材毫無贅肉、凹凸有致，加上若隱若現的腹肌，讓許多人看了十分驚艷，更直呼：「這身材真的已經43歲？」公司帳號設立至今，已經累積9000多位粉絲追蹤，且數字持續上漲中，可見她的魅力。

雖然宋智孝總是在「Running Man」搞笑，其實她出道前曾是模特兒，高中時的宋智孝曾多次收到演藝圈挖角，但因為父母的反對而拒絕。直到大學畢業前夕，她在一家小咖啡 店打工，在街上被星探發掘，2001年以雜誌封面模特的身分出道。