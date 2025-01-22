T.O.P「魷魚2」再出發 跳BIGBANG舞步？親吐真相

T.O.P飾演的薩諾斯引發全球觀眾熱議。（圖／Netflix提供）

南韓 歌手、演員T.O.P（崔勝鉉）參與Netflix 夯劇「魷魚遊戲 2」，飾演毒蟲饒舌歌手「薩諾斯（Thanos）」，演技和角色引發全球觀眾熱議。他接受越洋訪問，親自解答了在劇中疑似跳了BIGBANG歌曲「Bang Bang Bang」，原來他是不自覺地跳起類似舞步，「我甚至都不記得自己跳了那段舞，是後來看到成品後才發現」。

T.O.P因為染毒風波，離開了BIGBANG和如日中天的演藝事業。他感謝「魷魚」導演黃東赫在那段黑暗的日子裡第一個向他伸出援手，讓他決定鼓起勇氣接下這個彷彿命中註定的角色。「魷魚2」播出後，果不其然吸引各種正反評價，但T.O.P全都虛心接受，也願意直接和各國媒體面對面，展現他重新出發的誠意。

面對海外媒體的訪問，T.O.P神色略顯緊張，表情頗為嚴肅。但他的回答中藏不住無厘頭的本性，被問到是否想演出其他角色時，他竟面不改色選擇「木頭人英熙娃娃」，連翻譯都忍不住笑了出來。

至於他是否在劇中跳了BIGBANG的舞蹈？T.O.P表示，他在拍攝時只是想著「薩諾斯會跳什麼樣的舞呢」，這才配合歌詞「轉啊轉啊」跳出牛仔風的舞步，不是刻意參考以前的舞蹈。

此外，他在玩123木頭人遊戲前所唱的饒舌歌詞，也不全然是挪用BIGBANG的「Last Dance」。T.O.P自己為了詮釋角色的失敗特質，才設計了更淺顯易懂、貼近時事的Rap。而且他期待觀眾可以更容易跟著唱或是模仿，才創作出這段內容。