我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

中居正廣涉「性朝貢」 富士台道歉：成立委員會調查真相

娛樂新聞組╱綜合報導
中居正廣因多起性醜聞，成為輿論焦點。（取材自臉書）
中居正廣因多起性醜聞，成為輿論焦點。（取材自臉書）

日本國民男團SMAP隊長、知名綜藝天王中居正廣近日因多起性醜聞，成為輿論焦點。他不僅被指控於2023年涉嫌性侵一名20多歲女性，更牽涉於富士電視台高層主導的「性朝貢」酒局。富士電視台社長港浩一表示，將成立以外部律師為核心的調查委員會，並重申公司員工沒有參與其中，「將交由調查釐清真相」。

日本放送協會（NHK）報導，這是富士電視台首度為這起事件召開記者會。港浩一在開場時致歉表示，「這起事件引發觀眾等相關人士極大困擾與憂心，對於迄今為止未能做出解釋，要對此深表歉意。」

「週刊文春」去年底爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵。

報導說，X女認為自己被上司A先生設局，事後向富士電視台報告此事。後來，X女因身心受重創，出現精神疾病症狀住院治療。之後透過律師協調，中居同意支付約9000萬日圓（約57.6萬美元）和解金。

港浩一透露，富士電視台在2023年6月上旬，中居正廣和X女爆發糾紛時就已獲知此事，未來將成立以外部律師為核心的調查委員會，對事情經過，以及富士電視台的應對措施是否妥當進行調查。

「週刊文春」近日加碼爆料，除了X女之外，還有現役女主播同樣經歷被設局參加疑似「性朝貢」的酒局。對此，港浩一表示，「我相信沒有發生過（類似事件）」，但同樣會交由調查處理。至於富士電視台的美國股東對沖基金公司（Dalton Investments）先前批評，「一連串事件顯示企業管理出現嚴重缺陷」等，港浩一則認為「不存在管理上的缺失」，希望能儘快給大眾更多的解釋。

日本

上一則

「大奉第一美人」陳小紜發育太凶 無緣進國家泳隊卻戲路大開

下一則

去年串流音樂4.8兆次創新高 泰勒絲等流行女歌手稱霸

延伸閱讀

賓州男大生性侵女同學 逃亡多年引渡回美受審

賓州男大生性侵女同學 逃亡多年引渡回美受審
台男同志愛上「直男」迷昏對方性侵遭重懲

台男同志愛上「直男」迷昏對方性侵遭重懲
稱「炎亞綸涉性侵、偷拍」挨告誹謗 14網友獲不起訴

稱「炎亞綸涉性侵、偷拍」挨告誹謗 14網友獲不起訴
賴政府首度執行死刑 32歲死刑犯情殺性侵勒斃2人 一槍伏法

賴政府首度執行死刑 32歲死刑犯情殺性侵勒斃2人 一槍伏法

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
湯姆漢克斯保住自己的豪宅。(美聯社)

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

2025-01-12 19:37

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題