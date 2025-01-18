中居正廣涉「性朝貢」 富士台道歉：成立委員會調查真相

中居正廣因多起性醜聞，成為輿論焦點。（取材自臉書）

日本 國民男團SMAP隊長、知名綜藝天王中居正廣近日因多起性醜聞，成為輿論焦點。他不僅被指控於2023年涉嫌性侵一名20多歲女性，更牽涉於富士電視台高層主導的「性朝貢」酒局。富士電視台社長港浩一表示，將成立以外部律師為核心的調查委員會，並重申公司員工沒有參與其中，「將交由調查釐清真相」。

日本放送協會（NHK）報導，這是富士電視台首度為這起事件召開記者會。港浩一在開場時致歉表示，「這起事件引發觀眾等相關人士極大困擾與憂心，對於迄今為止未能做出解釋，要對此深表歉意。」

「週刊文春」去年底爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵。

報導說，X女認為自己被上司A先生設局，事後向富士電視台報告此事。後來，X女因身心受重創，出現精神疾病症狀住院治療。之後透過律師協調，中居同意支付約9000萬日圓（約57.6萬美元）和解金。

港浩一透露，富士電視台在2023年6月上旬，中居正廣和X女爆發糾紛時就已獲知此事，未來將成立以外部律師為核心的調查委員會，對事情經過，以及富士電視台的應對措施是否妥當進行調查。

「週刊文春」近日加碼爆料，除了X女之外，還有現役女主播同樣經歷被設局參加疑似「性朝貢」的酒局。對此，港浩一表示，「我相信沒有發生過（類似事件）」，但同樣會交由調查處理。至於富士電視台的美國股東對沖基金公司（Dalton Investments）先前批評，「一連串事件顯示企業管理出現嚴重缺陷」等，港浩一則認為「不存在管理上的缺失」，希望能儘快給大眾更多的解釋。