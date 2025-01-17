玄彬演活獨立運動家「安重根」 導演告白：你是我的菜

玄彬聽到自己和孫藝真的定情作「愛的迫降」忍不住笑出來。(記者沈昱嘉／攝影)

南韓 男神玄彬 暌違5年9個月來到台灣，為主演電影「哈爾濱」宣傳造勢，他在記者會上開口說中文：「大家好！我是玄彬！」他大讚台灣粉絲超熱情，也表示這一次赴台像交成績單，心情緊張又激動。

玄彬此行與導演禹民鎬、朴勳、製片金元國一起宣傳，台灣也是「哈爾濱」海外造勢第一站。玄彬在片中飾演南韓獨立運動家「安重根」，率領獨立軍組織對抗日本軍隊。

玄彬表示，「因為感受到導演的真心與熱情，才決定參演，可以跟優秀導演一起陳述這樣一段偉大的歷史，覺得很有意義。」劇組更遠赴蒙古、拉脫維亞拍攝冰湖場景，導演表示，「我就是不想要綠幕特效，想要最真實的視覺。」

玄彬也透露，為了要演活真實歷史人物，找了很多歷史資料，也從中吸收到很多過去不知道的歷史知識，希望能呈現他不同的一面。不止安重根，他也非常感謝那些能讓韓國獨立的先烈們，希望他能把真心，傳達給在天上的先烈們。

第一次赴台的朴勳說：「他們都說台灣人很熱情、食物很好吃，我來了以後發現台灣比他們說得更好，希望未來有機會能來台灣拍電影。」

導演禹民鎬也在記者會上告白，「玄彬就是我的菜，每次他都會在作品中展現不同面貌，他所有作品我全部都有看，包含『愛的迫降』，玄彬能成為我的演員，感到非常光榮、幸福」。玄彬聽到這麼直接的「告白」忍不住害羞笑出來。

玄彬也分享最想看的台灣電影就是「那些年，我們一起追的女孩」，他說：「我放在待看清單內，等休假的時候就要開始看。」也也透露，今年過年會把所有時間全部留給家人，在家好好陪愛妻孫藝真和兒子。

雖然玄彬侃侃而談，但是南韓團隊有很多規定，他現身台北國賓電影院 參加特映會，場外吸引上百人圍觀，主辦原安排攝影記者到場拍攝10分鐘，卻在玄彬等人抵達前「大轉彎」，要求攝影記者離場否則影人不下車，全場一片錯愕、引起騷動。