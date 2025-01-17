當年離開BIGBANG很痛苦… T.O.P罕見吐心聲

T.O.P對過去感到很後悔。(取材自IG)

韓天團BIGBANG前成員T.O.P因嗑藥、退團一度事業跌至谷底，近來他參與夯劇「魷魚遊戲 2」回歸大眾視野，為戲宣傳接受80家韓媒輪番訪問，這是他相隔11年接受專訪，來者不拒、有問必答，各種爭議事件也都有了答案。

T.O.P 2017年因吸食大麻 形象大損，隨後退出團體，帶給正值巔峰的隊友和全球粉絲震撼，他也漸漸退出螢光幕。曾有歌迷希望他歸隊，但他卻封鎖了這些言論。這次面對媒體，他除了想跟外界道歉，也終於說出心聲：「我絕對不是想把BIGBANG從人生中抹去。」

T.O.P表示20幾歲時經歷過輝煌、成為各界寵兒，「但我犯下了很大的錯誤，所以帶著歉意離開了，對我來說，在社群上看到粉絲把我和成員標記在一起，發希望我們重聚的照片，我覺得這就像是給人希望的折磨，那種痛苦是別人無法理解的。」

他比喻這就像是看著已經分開的家庭照片，「沒有比這更痛苦的」。當初他自行決定退團，3位隊友有勸阻嗎？他說：「這件事確實有點模糊，但我在這裡提到不在場的成員，是不謹慎的。」提到BIGBANG，他說有看前陣子大聲、GD和太陽的年末MAMA合體舞台，直呼超精采，他會一輩子為他們加油。

而接下「魷魚遊戲2」的嗑藥角色，他坦言一開始也很畏懼，「因為映照了我的過去、那些我想要隱藏的部分，我很猶豫、也怕被定型，但命運將我推過去。」透露近10年來沒有人願意關注他，「魷魚2」導演是第一個主動聯繫他的人，「他對我的信任給了我勇氣，我要回報他」。