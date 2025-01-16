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玄彬接棒愛妻孫藝真 暌違5年多訪台宣傳新片

記者陳穎／綜合報導
暌違5年多，玄彬再度訪台，此行是宣傳電影「哈爾濱」，並出席影人見面特別場。(記者黃仲明／攝影)
暌違5年多，玄彬再度訪台，此行是宣傳電影「哈爾濱」，並出席影人見面特別場。(記者黃仲明／攝影)

42歲南韓男神玄彬，接棒去年訪台的老婆孫藝真，暌違5年9個月近日再度訪台。這次他攜手新片「哈爾濱」導演禹民鎬、製作人金元國、朴勳赴台宣傳新片，在西門町和粉絲相見歡，預計停留3天2夜。

他日前搭機抵台，以頭戴黑色棒球帽、搭配黑色夾克的輕鬆時尚造型現身，雖然戴著口罩，仍難掩好心情，一走出飛機艙門就被媒體包圍，立刻開心打招呼，但因選擇走VIP通關，第一時間並未和粉絲見到面。

玄彬這次在新片「哈爾濱」中，飾演南韓重要的民族英雄安重根，得知南韓的首任日本統監伊藤博文將前往滿州，尋求俄羅斯對日本併吞朝鮮的支持，因此率領李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎭等獨立軍同袍來到哈爾濱，進行暗殺伊藤博文任務。該片也是玄彬在愛子出生後拍攝的首部作品。

他受訪時曾說：「等到之後孩子到了可以看影片並且認知的年紀時，我想跟他說，『你出生時，爸爸在拍我們國家這樣的人物的電影』」。電影「哈爾濱」斥資300億韓元(約2100萬美元)打造，上月底在韓上映，蟬聯21天票房冠軍，累積觀影人次衝破421萬，就快達標打平收支的門檻580萬觀影人次。

玄彬(前)訪台宣傳電影「哈爾濱」。(記者黃仲明／攝影)
玄彬(前)訪台宣傳電影「哈爾濱」。(記者黃仲明／攝影)

玄彬 南韓 日本

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