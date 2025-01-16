玄彬接棒愛妻孫藝真 暌違5年多訪台宣傳新片

暌違5年多，玄彬再度訪台，此行是宣傳電影「哈爾濱」，並出席影人見面特別場。(記者黃仲明／攝影)

42歲南韓 男神玄彬 ，接棒去年訪台的老婆孫藝真，暌違5年9個月近日再度訪台。這次他攜手新片「哈爾濱」導演禹民鎬、製作人金元國、朴勳赴台宣傳新片，在西門町和粉絲相見歡，預計停留3天2夜。

他日前搭機抵台，以頭戴黑色棒球帽、搭配黑色夾克的輕鬆時尚造型現身，雖然戴著口罩，仍難掩好心情，一走出飛機艙門就被媒體包圍，立刻開心打招呼，但因選擇走VIP通關，第一時間並未和粉絲見到面。

玄彬這次在新片「哈爾濱」中，飾演南韓重要的民族英雄安重根，得知南韓的首任日本 統監伊藤博文將前往滿州，尋求俄羅斯對日本併吞朝鮮的支持，因此率領李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎭等獨立軍同袍來到哈爾濱，進行暗殺伊藤博文任務。該片也是玄彬在愛子出生後拍攝的首部作品。