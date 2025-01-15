一輩子為BIGBANG加油 T.O.P首談爭議「非常痛苦」

T.O.P對過去感到很後悔。(取材自Instagram)

韓天團BIGBANG前成員T.O.P因嗑藥、退團一度事業跌至谷底，近來他參與夯劇「魷魚遊戲 2」回歸大眾視野，不過評價兩極，15日他為戲宣傳接受80家韓媒輪番訪問，這是他相隔11年接受專訪，他來者不拒、有問必答，各種爭議事件也都有了答案。

綜合多家韓媒報導，T.O.P 2017年因吸食大麻 形象大損，隨後退出團體，帶給正值巔峰的隊友和粉絲們相當大的震撼，他也漸漸退出螢光幕前。他這次受訪，談到那段時光，坦言：「在過去的7年裡，我幾乎與社會隔絕，大部分時間都待在家裡或工作室，我一直在黑暗中創作音樂，因為音樂是我唯一能喘息的地方。當我創作歌曲或站在麥克風前時，我才能感到活著。」

接下「魷魚遊戲2」的嗑藥角色，他是有想過的：「對我來說，接下這角色是讓人畏懼的選擇，因為該角映照了我的過去，那些我想要隱藏的部分，我很猶豫，怕被定型，但似乎命運將我推向這個方向。」

他聊到，「近10年來，沒有人願意關注我，但導演是第一個主動聯繫我的人。他對我的信任和信心，給了我勇氣，我要回報他，而在演技上表現出色，是我生命中的另一個重要任務」。

提到BIGBANG，他說有看前陣子大聲、GD和太陽的年末MAMA合體舞台，直呼超精采，他會一輩子為他們加油。他也坦言，現在和昔日隊友都沒有聯絡，「我已經記不得從什麼時候開始沒聯絡了，但說實話，我到現在還是非常抱歉，所以我至今還沒有跟他們聯絡。」

當初他自行決定退團，3位隊友有勸阻嗎？他說：「確實這件事有點模糊，但我在這裡提到不在場的成員，是不謹慎的。」

曾有歌迷希望他回歸隊伍，但他卻封鎖了這些言論，他在想什麼呢？他說：「我絕對不是想把BIGBANG從我的人生中抹去。」

T.O.P表示：「我在20幾歲時經歷光彩燦爛的時光，被很多人愛著，但是我犯下了很大的錯誤，所以帶著歉意離開了。對於我來說，在社群上看到粉絲發希望重聚的照片，把我和成員們標記在一起，我覺得這就像是給人希望的折磨，那種痛苦是別人無法理解的。」

他比喻這就像是看著已經分開的家庭照片，「沒有比這更痛苦的了，如果引起了誤會，那是我的問題，但我真的非常痛苦」。