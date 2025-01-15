我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳9個秘密

一輩子為BIGBANG加油 T.O.P首談爭議「非常痛苦」

記者梅衍儂／即時報導
T.O.P對過去感到很後悔。(取材自Instagram)
T.O.P對過去感到很後悔。(取材自Instagram)

韓天團BIGBANG前成員T.O.P因嗑藥、退團一度事業跌至谷底，近來他參與夯劇「魷魚遊戲2」回歸大眾視野，不過評價兩極，15日他為戲宣傳接受80家韓媒輪番訪問，這是他相隔11年接受專訪，他來者不拒、有問必答，各種爭議事件也都有了答案。

綜合多家韓媒報導，T.O.P 2017年因吸食大麻形象大損，隨後退出團體，帶給正值巔峰的隊友和粉絲們相當大的震撼，他也漸漸退出螢光幕前。他這次受訪，談到那段時光，坦言：「在過去的7年裡，我幾乎與社會隔絕，大部分時間都待在家裡或工作室，我一直在黑暗中創作音樂，因為音樂是我唯一能喘息的地方。當我創作歌曲或站在麥克風前時，我才能感到活著。」

接下「魷魚遊戲2」的嗑藥角色，他是有想過的：「對我來說，接下這角色是讓人畏懼的選擇，因為該角映照了我的過去，那些我想要隱藏的部分，我很猶豫，怕被定型，但似乎命運將我推向這個方向。」

他聊到，「近10年來，沒有人願意關注我，但導演是第一個主動聯繫我的人。他對我的信任和信心，給了我勇氣，我要回報他，而在演技上表現出色，是我生命中的另一個重要任務」。

提到BIGBANG，他說有看前陣子大聲、GD和太陽的年末MAMA合體舞台，直呼超精采，他會一輩子為他們加油。他也坦言，現在和昔日隊友都沒有聯絡，「我已經記不得從什麼時候開始沒聯絡了，但說實話，我到現在還是非常抱歉，所以我至今還沒有跟他們聯絡。」

當初他自行決定退團，3位隊友有勸阻嗎？他說：「確實這件事有點模糊，但我在這裡提到不在場的成員，是不謹慎的。」

曾有歌迷希望他回歸隊伍，但他卻封鎖了這些言論，他在想什麼呢？他說：「我絕對不是想把BIGBANG從我的人生中抹去。」

T.O.P表示：「我在20幾歲時經歷光彩燦爛的時光，被很多人愛著，但是我犯下了很大的錯誤，所以帶著歉意離開了。對於我來說，在社群上看到粉絲發希望重聚的照片，把我和成員們標記在一起，我覺得這就像是給人希望的折磨，那種痛苦是別人無法理解的。」

他比喻這就像是看著已經分開的家庭照片，「沒有比這更痛苦的了，如果引起了誤會，那是我的問題，但我真的非常痛苦」。

魷魚遊戲 大麻

上一則

女歌手抗癌20年逝 肺炎住院天人永隔享年65歲

延伸閱讀

20年大咖天團背景曝光 驚見前Google亞太區副總

20年大咖天團背景曝光 驚見前Google亞太區副總
人間仙境九寨溝張家界,秀絕險峻長江三峽青旅假期2025九寨溝張家界長江三峽十五天團

人間仙境九寨溝張家界,秀絕險峻長江三峽青旅假期2025九寨溝張家界長江三峽十五天團
「魷魚2」片酬1集百萬？李政宰：有點誤會 但確實豐厚

「魷魚2」片酬1集百萬？李政宰：有點誤會 但確實豐厚
「魷魚2」再創天價收益 李政宰被問驚人片酬全說了

「魷魚2」再創天價收益 李政宰被問驚人片酬全說了

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
蘇永康曾經有著「香港情歌王子」之稱。(取材自微博)

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

2025-01-08 21:55
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料