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「問問星星吧」收視雪崩 李敏鎬、孔曉振也難救

記者李姿瑩／綜合報導
李敏鎬穿著全套太空人裝備演出。（圖／Netflix提供）
李敏鎬穿著全套太空人裝備演出。（圖／Netflix提供）

韓星李敏鎬、孔曉振主演韓劇「問問星星吧」日前開播，挑戰罕見的太空題材，為了演出無重力動作吃足苦頭。根據韓媒報導，Netflix為了「問問星星吧」砸下500億韓幣（約3424萬美元）製作費用，但目前播到第4集，收視率卻雪崩式下滑，從首季3.3%掉到2.2%，觀眾對李敏鎬和孔曉振之間的火花似乎並不埋單。

孔曉振接受台灣媒體訪問時表示，劇情要傳達的是不同形式下的「非典型戀愛」，因為李敏鎬飾演的男主角在太空中只能依賴專業的太空人，雙方才萌生情愫，和一般浪漫邂逅的劇情大異其趣。

然而觀眾普遍認為，李敏鎬和孔曉振雖然演技出色，但沒有感受到他們之間的化學反應，劇情中間穿插果蠅交配、精卵結合等生物說明，也沒有加分效果。不過全劇共16集，韓媒抱持觀望態度，不確定「問」劇能否倒吃甘蔗。

兩人受訪時表示，穿著太空裝拍戲對體力考驗極大，兩人不約而同打消了前進外太空的念頭，李敏鎬甚至還引發職災，必須定時復健整骨拯救頸椎。

李敏鎬在「問問星星吧」飾演婦產科醫生孔龍，因為攀上白富美韓智恩，得到公司出資700億韓幣(約4794萬美元)送他上太空完成任務。而孔曉振則是專業的太空人，負責帶著李敏鎬同行，2人在宇宙中擦出愛的火花。

孔曉振坦言，要吊鋼絲演出無重力的動作難度極高，「直到適應之前都滿辛苦的」。李敏鎬則是被沉重的太空衣壓到頸椎不適，他透露原本就有點烏龜頸，結果穿著太空裝演戲讓舊疾惡化，「所以休假時就要去復健，調整脊椎、矯正身體」。

李敏鎬(左)和孔曉振共譜太空戀曲。（圖／Netflix提供）
李敏鎬(左)和孔曉振共譜太空戀曲。（圖／Netflix提供）

太空人 韓劇 Netflix

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