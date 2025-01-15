「問問星星吧」收視雪崩 李敏鎬、孔曉振也難救

李敏鎬穿著全套太空人裝備演出。（圖／Netflix提供）

韓星李敏鎬、孔曉振主演韓劇 「問問星星吧」日前開播，挑戰罕見的太空題材，為了演出無重力動作吃足苦頭。根據韓媒報導，Netflix 為了「問問星星吧」砸下500億韓幣（約3424萬美元）製作費用，但目前播到第4集，收視率卻雪崩式下滑，從首季3.3%掉到2.2%，觀眾對李敏鎬和孔曉振之間的火花似乎並不埋單。

孔曉振接受台灣媒體訪問時表示，劇情要傳達的是不同形式下的「非典型戀愛」，因為李敏鎬飾演的男主角在太空中只能依賴專業的太空人 ，雙方才萌生情愫，和一般浪漫邂逅的劇情大異其趣。

然而觀眾普遍認為，李敏鎬和孔曉振雖然演技出色，但沒有感受到他們之間的化學反應，劇情中間穿插果蠅交配、精卵結合等生物說明，也沒有加分效果。不過全劇共16集，韓媒抱持觀望態度，不確定「問」劇能否倒吃甘蔗。

兩人受訪時表示，穿著太空裝拍戲對體力考驗極大，兩人不約而同打消了前進外太空的念頭，李敏鎬甚至還引發職災，必須定時復健整骨拯救頸椎。

李敏鎬在「問問星星吧」飾演婦產科醫生孔龍，因為攀上白富美韓智恩，得到公司出資700億韓幣(約4794萬美元)送他上太空完成任務。而孔曉振則是專業的太空人，負責帶著李敏鎬同行，2人在宇宙中擦出愛的火花。