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性醜聞連環爆 中居正廣被掀流連極樂趴

記者李姿瑩／綜合報導
中居正廣黑歷史連環爆。(取材自X平台)
中居正廣黑歷史連環爆。(取材自X平台)

中居正廣桃色醜聞纏身，再被爆出參加極樂派對、性騷擾宮澤理惠等黑歷史。不少女性觀眾希望藉此徹查演藝圈中的好色男星，別再假借搞笑之名隨便開黃腔或是毛手毛腳。

中居正廣先前被披露疑似性侵電視台女員工，為此支付了9000萬日圓（約57萬美元）的和解金。他手邊主持和廣告代言全停，親自發出聲明道歉。但日媒解讀他是為了逃避10億日圓（約634萬美元）的違約金，所以聲明內容避重就輕，想要繼續演藝工作。

正當各大電視台、廠商猶豫觀望之際，日媒「週刊文春」爆料，中居正廣曾參加松本人志在五星飯店辦的極樂派對，兩人不僅是節目主持搭檔，連私下也臭味相投。因為松本人志同樣在這場派對上涉嫌性侵，事後付錢和解。

中居正廣綜藝天王形象破滅，有網友翻出SMAP在2000年聖誕節訪問宮澤理惠的特別節目片段，發現中居正廣當時就不停觸碰宮澤理惠，隊友木村拓哉看不下去，直接坐到宮澤理惠跟中居正廣中間，硬是把他們隔開。

當時草彅剛邀請宮澤理惠到節目中做客，她挨著中居正廣入座後，中居正廣就開始伸出鹹豬手，一下要幫她別麥克風、一下拍摸她的肩膀，頻繁製造肢體接觸。

宮澤理惠全程面帶笑容，手卻不停忙著阻擋中居正廣，還下意識拍著他摸過的地方。香取慎吾等人直接要他「別再摸了」，但中居正廣辯稱自己是在交流溝通，木村拓哉最後起身擠進他們中間坐下，自稱擔任保鏢，制止中居正廣騷擾來賓。

然而當時看似節目效果的畫面，如今看來已經構成性騷擾，如果不是木村拓哉護花，宮澤理惠只能當眾吃悶虧。網友群起斥責中居正廣太噁心，紛紛留言不希望再在電視上看到此人。

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