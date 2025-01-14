宋慧喬驚吐被王家衛「綁架」3年 戲分僅6分鐘

「一代宗師」中，宋慧喬(左)飾演梁朝偉的妻子。(圖／華納提供)

「喬妹」宋慧喬 近日為了宣傳電影新作「黑祭司2：闇黑修女」，頻上綜藝節目談往事，她分享曾演出名導王家衛執導的「一代宗師」，宋慧喬笑稱：「被導演綁了三年，連護照 都差點被收走。」

宋慧喬原本以為只是短期工作，沒想到卻在劇組待了三年，她還分享當時在香港 的拍攝地比較偏遠，到了晚上就會把燈全部關掉，三年中雖然陸續有回南韓活動，基本就是結束就回香港，可因為王家衛的風格很隨性，回去也不一定就有她的戲分，沒戲就只能和工作人員打羽毛球。她花了三年時間拍戲，但最後「一代宗師」上映後，她只有出場六分鐘。

一樣分享往事的還有Super Junior的金希澈，他在綜藝節目「我家的熊孩子」被算命師揭開了深藏多年的祕密，原來過去因發生重大車禍，一度無法站起來走路，已經被判定是身障人士。金希澈在2006年參加東海爸爸的喪禮，回程途中發生車禍，當時他全身12處受傷，腿部植入七根鋼釘，一度無法站起來走路。幸好後來他恢復健康，但後遺症讓他沒辦法再靈活跳舞。

金希澈為了怕粉絲擔心，對外一直宣稱自己沒事，然而他10年前已經被國家醫療法歸為四級身障，但他並未去領去身障人士貼紙，想要更積極地生活，不願占用資源。