我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

李順載奪KBS大獎哭了╱金正賢為臭臉鞠躬道歉

記者李姿瑩／綜合報導
李順載領獎時忍不住激動落淚。（視頻截圖）
李順載領獎時忍不住激動落淚。（視頻截圖）

南韓「國民爺爺」李順載以「狗之聲」勇奪「KBS演技大賞」大獎，高齡90歲的他上台領獎時感性致謝，一度情緒激動落淚，全場演員們也都被溫馨氛圍感染，淚流滿面起立致敬。

出道69年的李順載演過無數影視作品，至今還在大學當老師授課。他年事已高，去年僅演出「狗之聲」，精湛演技再次感動無數觀眾。李順載領獎時坦言，演員年紀大了，能演出的角色有限，然而資深演員還是希望演技受到肯定，這次他終於不再是領貢獻獎、功勞獎，而是實實在在的演技獎。

為了電視劇「狗之聲」，他來回奔波片場超過20次，每次通勤時間需要4小時，但他沒有怨言，付出的心血不輸給拍電影。但最後他不得不向學校告假，李順載相當愧疚，向自己指導的學生們道歉，自責沒有當教授的資格。

他覺得自己耽誤了學生的期末作品，說到學生們願意包容他，李順載老淚縱橫，感謝學生鼓勵他安心拍戲，正是因為有學生們的信任和支持，讓他有機會可以站在舞台上。

同樣藉著領獎時道歉的還有金正賢，他6年前和徐玄合作「時間」，疑似遭當時的女友徐睿知控制，爆發一連串離譜行徑，連在記者會上都全程臭臉。徐玄正好是典禮主持人之一，金正賢上台領「男子最優秀獎」時，90度鞠躬為過去的錯誤道歉。

他致詞時一度嘴軟發抖，語帶哽咽坦言自己曾經做出非常不好的行為，傷害了很多人，如今不祈求被原諒，只希望藉此機會真心道歉。這段畫面先前已經透過預告曝光，如今一刀未剪播出，網友痛罵他等於變相強迫徐玄接受道歉，根本毫無誠意可言。

金正賢領獎時為過去的錯誤道歉。（視頻截圖）
金正賢領獎時為過去的錯誤道歉。（視頻截圖）

南韓

上一則

1門3導 86歲蔡揚名出傳記罕見現身 陸小芬捧場

下一則

男友視角？Lisa比基尼翹臀、美胸大方秀 逾800萬人按讚

延伸閱讀

6年前害慘徐玄 金正賢演技大賞發抖鞠躬「懺悔錯誤」

6年前害慘徐玄 金正賢演技大賞發抖鞠躬「懺悔錯誤」
「國民爺爺」奪演技大獎哭了 90歲李順載上台全場淚崩

「國民爺爺」奪演技大獎哭了 90歲李順載上台全場淚崩
90花大對決… 楊紫「國色芳華」贏白鹿「白月梵星」

90花大對決… 楊紫「國色芳華」贏白鹿「白月梵星」
仙俠劇過時、白鹿演技不行？「白月梵星」收大量差評

仙俠劇過時、白鹿演技不行？「白月梵星」收大量差評

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼