李順載奪KBS大獎哭了╱金正賢為臭臉鞠躬道歉

李順載領獎時忍不住激動落淚。（視頻截圖）

南韓 「國民爺爺」李順載以「狗之聲」勇奪「KBS演技大賞」大獎，高齡90歲的他上台領獎時感性致謝，一度情緒激動落淚，全場演員們也都被溫馨氛圍感染，淚流滿面起立致敬。

出道69年的李順載演過無數影視作品，至今還在大學當老師授課。他年事已高，去年僅演出「狗之聲」，精湛演技再次感動無數觀眾。李順載領獎時坦言，演員年紀大了，能演出的角色有限，然而資深演員還是希望演技受到肯定，這次他終於不再是領貢獻獎、功勞獎，而是實實在在的演技獎。

為了電視劇「狗之聲」，他來回奔波片場超過20次，每次通勤時間需要4小時，但他沒有怨言，付出的心血不輸給拍電影。但最後他不得不向學校告假，李順載相當愧疚，向自己指導的學生們道歉，自責沒有當教授的資格。

他覺得自己耽誤了學生的期末作品，說到學生們願意包容他，李順載老淚縱橫，感謝學生鼓勵他安心拍戲，正是因為有學生們的信任和支持，讓他有機會可以站在舞台上。

同樣藉著領獎時道歉的還有金正賢，他6年前和徐玄合作「時間」，疑似遭當時的女友徐睿知控制，爆發一連串離譜行徑，連在記者會上都全程臭臉。徐玄正好是典禮主持人之一，金正賢上台領「男子最優秀獎」時，90度鞠躬為過去的錯誤道歉。