宋承憲難忘「生死戀」 宋慧喬直呼受不了

宋慧喬受不了宋承憲至今還叫她劇中的名字「恩熙」。（取材自Instagram）

「喬妹」宋慧喬 時隔23年登上綜藝節目，獻給劉在錫的「劉QUIZ ON THE BLOCK」，打開心房暢談真心話，她坦言出道這麼多年，不斷遇到很多流言，也常遇到有人正面問她這些傳聞，她淡定說：「我都會說我也聽說了，那你可以幫我問一下製造謠言的人嗎？」高EQ反應讓粉絲直呼女神「非常有深度」。

宋慧喬17歲就出道忙拍戲，基本上沒有體驗過校園生活，她也不隱藏直說：「不用上學蠻好的！」全場大笑。被問到曾合拍經典劇「藍色生死戀」的宋承憲，她則大笑：「都已經25年了，他到現在還會叫我劇中的名字『恩熙』，真的是受不了，有時私下見面，他還會放電視劇的原聲帶！」

兩人趣味互動讓不少粉絲大呼，「宋承憲也太好笑了吧」、「這個雙宋我可以」、「超有畫面感」。

宋慧喬和宋承憲因合拍「藍色生死戀」一度傳緋聞，喬妹曾說過，她是一個不會和前男友聯繫的人，而這一次訪問她也首度分享她和宋承憲至今仍是好友，顯然當時交往傳聞是假的。

至於被問到如何消化負評？宋慧喬說她現在已經看淡了，因為對她的造謠或是不實指控已經太多了，所以不會很介意，但如果是扯到她的家人，她還是會覺得很難受。宋慧喬的訪問曝光後，也讓粉絲直呼：「真的好有氣質」、「非常有深度的女神」、｢好難得看到宋慧喬說心事，背負了這麼多一定很辛苦」。