我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

宋承憲難忘「生死戀」 宋慧喬直呼受不了

記者陳穎／綜合報導
宋慧喬受不了宋承憲至今還叫她劇中的名字「恩熙」。（取材自Instagram）
宋慧喬受不了宋承憲至今還叫她劇中的名字「恩熙」。（取材自Instagram）

「喬妹」宋慧喬時隔23年登上綜藝節目，獻給劉在錫的「劉QUIZ ON THE BLOCK」，打開心房暢談真心話，她坦言出道這麼多年，不斷遇到很多流言，也常遇到有人正面問她這些傳聞，她淡定說：「我都會說我也聽說了，那你可以幫我問一下製造謠言的人嗎？」高EQ反應讓粉絲直呼女神「非常有深度」。

宋慧喬17歲就出道忙拍戲，基本上沒有體驗過校園生活，她也不隱藏直說：「不用上學蠻好的！」全場大笑。被問到曾合拍經典劇「藍色生死戀」的宋承憲，她則大笑：「都已經25年了，他到現在還會叫我劇中的名字『恩熙』，真的是受不了，有時私下見面，他還會放電視劇的原聲帶！」

兩人趣味互動讓不少粉絲大呼，「宋承憲也太好笑了吧」、「這個雙宋我可以」、「超有畫面感」。

宋慧喬和宋承憲因合拍「藍色生死戀」一度傳緋聞，喬妹曾說過，她是一個不會和前男友聯繫的人，而這一次訪問她也首度分享她和宋承憲至今仍是好友，顯然當時交往傳聞是假的。

至於被問到如何消化負評？宋慧喬說她現在已經看淡了，因為對她的造謠或是不實指控已經太多了，所以不會很介意，但如果是扯到她的家人，她還是會覺得很難受。宋慧喬的訪問曝光後，也讓粉絲直呼：「真的好有氣質」、「非常有深度的女神」、｢好難得看到宋慧喬說心事，背負了這麼多一定很辛苦」。

宋慧喬

上一則

戲說從頭／李敏鎬登上太空談戀愛 驚爆孔曉振「那裡」很大

下一則

宋仲基上綜藝節目放閃 夫妻甜蜜私事全曝光

延伸閱讀

馬伊琍爆小18歲新歡 網讚給女人長臉 男方被酸缺母愛

馬伊琍爆小18歲新歡 網讚給女人長臉 男方被酸缺母愛
47歲元斌最強凍齡 罷工15年復出沒變老

47歲元斌最強凍齡 罷工15年復出沒變老
宋慧喬、宋承憲緋聞傳25年 女神首揭真相：受不了他

宋慧喬、宋承憲緋聞傳25年 女神首揭真相：受不了他
觀影說劇／宋慧喬變身「闇黑修女」 為驅魔狂背祈禱文

觀影說劇／宋慧喬變身「闇黑修女」 為驅魔狂背祈禱文

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬