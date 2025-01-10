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結婚5年首公開…石原聰美老公長這樣 百萬網友讚「好帥」

記者陳穎／綜合報導
石原聰美婚後依舊在演藝圈活躍。（取材自Instagram）
石原聰美婚後依舊在演藝圈活躍。（取材自Instagram）

日本女星石原聰美（又譯：石原里美）2020年10月宣布閃婚圈外男友，強調對象是一般男性，2022年兩人升格當爸媽，但寶寶性別未公開。不過，能讓石原聰美點頭下嫁的「一般男性」，始終讓外界很好奇到底是誰，如今終於揭曉廬山真面目。全球金融投資公司「高盛」的亞洲區負責人Stephanie 接受專訪，與日本法人PE的負責人糸木悠一起受訪，而糸木悠被指就是石原聰美的老公。

石原聰美「上班族老公」糸木悠罕露臉受訪。（取材自X平台）
石原聰美「上班族老公」糸木悠罕露臉受訪。（取材自X平台）

日媒「Daily新潮」報導，據證券公司人士透露，石原聰美的老公年收入至少上看1億日圓（約63萬美元）。不過，高盛集團公關部為保護內部隱私，不願回應石原聰美的丈夫是否在公司名單中。糸木悠的工作主要涉及對日本未上市企業的投資，是高盛集團近年拓展的重點領域之一。

石原聰美當年宣布結婚時，曾稱呼另一半是「普通上班族」，但是老公的背景驚人。據悉，糸木悠從小就跟父親跑遍全球，回日後就讀於東京大學經濟系，運動方面也很傑出，是個能文能武的全能型優秀人才。

他在報導中的照片，也火速日網瘋傳，網友驚呼「長得好帥」、「第一次看到照片」，截圖觀看數更超過375萬，受到極高關注。

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