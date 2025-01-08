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中居正廣被爆性侵風波延燒 節目、廣告被停播

中央社東京8日專電
中居正廣。（取材自臉書）
中居正廣。（取材自臉書）

日本國民男團SMAP出身的綜藝天王中居正廣上個月被媒體爆料去年6月疑似性侵一名20多歲女性。近日，他主持的電視、廣播節目、商業代言陸續被停播、撤除，他還得擔心可能要支付巨額違約金。

日本「每日新聞」報導，日本放送（富士產經集團旗下的電台）社長檜原麻希今(9)天在例行記者會上表示，中居正廣週六晚間11時擔任主持的廣播節目「中居正廣ON&ON AIR」，下次原訂11日播出的節目停播。

中居正廣上個月被週刊雜誌爆料疑似在2023年6月性侵一名20多歲當時是富士電視台的女員工，之後支付了9000萬日圓（約60萬美元）的和解金。

檜原表示，「鑑於此事相關報導，綜合判斷結果，做出停播該節目的決定。」至於日後是否推出該節目，視情況而定。

中居正廣代言軟體銀行（SoftBank）手機費方案的電視廣告2024年10月才推出，現在軟銀官網已看不到該廣告。此外，兼職媒合平台Timee於2024年11月任用中居正廣拍攝電視廣告，該公司官方YouTube近日也看不到該廣告。

綜合其他日媒報導，富士電視台去年宣布綜藝節目「誰to中居」新任主持人將由岡田准一與中居正廣共同主持，預定本月12日晚上9時播出，但富士電視台8日在官網宣布，從原訂12日播出那集開始暫停播出。

至於停播的理由，富士電視台表示，「受到與中居有關的報導的影響，綜合判斷結果」、「對期待收視的觀眾，感到很抱歉」。

日本電視台（NTV）原本7日晚上要播出中居正廣、笑福亭鶴瓶共同主持的新年4小時特別節目「世界上讓人吃驚的新聞」，但剪掉中居的畫面。日本電視台表示，「向中居說明了我們的判斷結果，中居本人也提出同樣的請求。」

TBS電視台由中居正廣主持的「中居正廣的金曜日（星期五）微笑計畫」及「THE MC3」；朝日電視台的「中居正廣的星期六會議」也暫停播放。

有大型廣告代理商的法務主管指出，現在中居正廣最擔心的就是贊助商將要求巨額違約金。

該法務主管指出，「今後消費者看到中居就會產生負面印象的話，他很難再拍廣告」。尤其是軟銀的商品和服務項目多，中居出演的電視廣告、街頭看板、店頭立牌等在全國各地都有，要下架的話，耗費龐大。估計光是要支付給軟銀的違約金可能高達10億日圓（約633萬美元）。

日本 YouTube

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