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「魷魚2」脫北女星太神秘 被稱「Netflix女兒」還是超狂學霸

記者李姿瑩／即時報導
朴圭瑛私下形象知性優雅。(圖／品牌提供)
朴圭瑛私下形象知性優雅。(圖／品牌提供)

韓國女星朴圭瑛被視為是「魷魚遊戲2」中最神秘的角色之一，她飾演脫北者「姜霞」，在戲中擔任面具人狙擊手。戲外她則被廠商相中，擔任「EMFACE菲斯波」形象大使，她接受專訪表示，如同EMFACE的理念，成為前所未見的自己，也正是她做為演員最想達到的境界。

朴圭瑛在「魷魚遊戲2」中的角色個性堅韌冷酷，身世和來歷成謎，清秀的臉龐和俐落的身手形成強烈對比。其實她私下是延世大學高材生，學習芭蕾舞多年，所以在動作戲中多了幾分優雅。而她接連出演「雖然是精神病但沒關係」、「Sweet Home」等作品，又被外界視為「Netflix女兒」。

朴圭瑛靠著芭蕾底子和健康生活習慣保持好體態，深知肌肉強度是維持年輕的關鍵。她演出「魷魚2」後，受邀成為「EMFACE菲斯波」形象大使，她表示：「我對EMFACE菲斯波它能深入肌膚深層肌肉的科技很感興趣，因為我認為無論什麼事情，要從根本著手處理，而非僅僅處理表面，是非常重要的概念，概念和我的觀念不謀而合。」

除了透過科技維持肌膚年輕，朴圭瑛也很有一套自己的保養哲學，其中最主要的方法就是練芭蕾，「本來是為了矯正姿勢開始學的，但芭蕾既能幫助我伸展筋骨，也能紓解壓力。」另外就是多喝水和充足的睡眠，不管有沒有工作，她一天都會喝到1500c.c～2000c.c.的水，加上足夠的睡眠，讓皮膚變得更水潤。她提醒大家千萬不能熬夜，選擇一個自己喜歡的方式，去做適量的運動。

朴圭瑛在EMFACE菲斯波的形象廣告中，說道希望成為 「I'm 前所未見Face」 或 「I'm 從未存在過的Face」，而這的確也是她想成為的模樣，「在過去約8年的演藝生活中，我最常思考的是如何演繹每個故事中的角色。在表演中，最多人給我的回饋是『完全沒想到這角色跟妳是同一個人』，對於我來說，這樣的反饋是一名演員最大的祝福。未來，我也會努力成為這樣一個不斷展現新面貌的演員，請期待持續變化的朴圭瑛」。

朴圭瑛接下醫美代言。(圖／品牌提供)
朴圭瑛接下醫美代言。(圖／品牌提供)

魷魚遊戲 Netflix

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