「魷魚2」脫北女星太神秘 被稱「Netflix女兒」還是超狂學霸

朴圭瑛私下形象知性優雅。(圖／品牌提供)

韓國女星朴圭瑛被視為是「魷魚遊戲 2」中最神秘的角色之一，她飾演脫北者「姜霞」，在戲中擔任面具人狙擊手。戲外她則被廠商相中，擔任「EMFACE菲斯波」形象大使，她接受專訪表示，如同EMFACE的理念，成為前所未見的自己，也正是她做為演員最想達到的境界。

朴圭瑛在「魷魚遊戲2」中的角色個性堅韌冷酷，身世和來歷成謎，清秀的臉龐和俐落的身手形成強烈對比。其實她私下是延世大學高材生，學習芭蕾舞多年，所以在動作戲中多了幾分優雅。而她接連出演「雖然是精神病但沒關係」、「Sweet Home」等作品，又被外界視為「Netflix 女兒」。

朴圭瑛靠著芭蕾底子和健康生活習慣保持好體態，深知肌肉強度是維持年輕的關鍵。她演出「魷魚2」後，受邀成為「EMFACE菲斯波」形象大使，她表示：「我對EMFACE菲斯波它能深入肌膚深層肌肉的科技很感興趣，因為我認為無論什麼事情，要從根本著手處理，而非僅僅處理表面，是非常重要的概念，概念和我的觀念不謀而合。」

除了透過科技維持肌膚年輕，朴圭瑛也很有一套自己的保養哲學，其中最主要的方法就是練芭蕾，「本來是為了矯正姿勢開始學的，但芭蕾既能幫助我伸展筋骨，也能紓解壓力。」另外就是多喝水和充足的睡眠，不管有沒有工作，她一天都會喝到1500c.c～2000c.c.的水，加上足夠的睡眠，讓皮膚變得更水潤。她提醒大家千萬不能熬夜，選擇一個自己喜歡的方式，去做適量的運動。