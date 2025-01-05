戲說從頭／韓志旼扮女霸總 愛上「我的完美祕書」李浚赫

韓志旼挑戰演出女強人。(圖／Hami Video提供)

韓劇 「我的完美祕書」韓志旼搭檔李浚赫，兩人分別詮釋女霸總與全能男祕書，甫開播就掀起話題。他們倆接受訪問時，韓志旼爆料，李浚赫擁有溫文儒雅的俊帥外貌，卻因受不了肉麻的場面，對於拍攝愛情戲感到非常害羞。而在旁的「Moving 異能」金度勳則笑稱，李浚赫私下像個「老爺爺」。對於李浚赫的性感形象，金度勳則打趣說，他是「Sexick」，性感又略顯病態。韓志旼聽了當面呼籲李浚赫，「真的希望你健健康康」。

「我的完美祕書」日前開播，韓志旼飾演獵頭公司的CEO 姜智允，是個極度專注工作的女強人，對員工要求極高，甚至讓每位應徵的祕書都嚇到辭職。李浚赫飾演的全能單親爸爸劉恩浩，擁有出色的整理能力和卓越的問題解決技能，讓網友直呼他技能點點滿，封他是「2025最強男祕書」。兩人從職場上的對立到日常中的默契，逐漸開啟了一段職場浪漫羅曼史。

但兩人在劇中初遇就成死對頭，韓志旼欲挖角對象，反被李浚赫飾演的人資部員工攔截。但李浚赫的遭遇更慘，他遭到直屬上司在職場明目張膽霸凌，叫他去打雜、不讓他參與重要會議等。觀眾得知單親爸的李浚赫因女兒請了育嬰假，甚至被上司嗆：「反正你玩了那麼久，也不清楚工作內容。」讓追劇家長看了超火大。

李浚赫久違主演浪漫喜劇，劇中他因長相俊俏成為公司女職員的夢中情人，就連接送小孩上幼稚園，也有主婦群為了看他一眼逗留。她們一看到李浚赫出現立刻補妝、獻上燦笑。Man味十足的他甚至徒手接住迎面而來的棒球，「英雄救婦」的事蹟讓他成為幼稚園家長的「主婦殺手」。