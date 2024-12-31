2PM李俊昊「全身黑」現身台南跨年 不停祝福「平安健康」

李俊昊認真面對提問。（圖／台南好young提供）

南韓 男團2PM的成員李俊昊今天登上「台南好young」跨年 晚會，南韓因濟州航空失事，舉國陷入巨大傷痛，李俊昊下午穿著一身黑西裝出席記者會，胸前別上黑絲帶，傳遞他的心意。而他在記者會上全程僅露出禮貌的微笑，沒有吃現場的小吃特產，不停把「平安無事」、「健康快樂」等祝福掛在嘴邊。

南韓娛樂圈因為國家正值哀悼期，所有跨年活動、演出、頒獎典禮全部取消。而要出國工作的藝人因為任務在身，無法臨時取消，因此仍維持原定計畫。只是他們不約而同皆以一身黑衣表達自己的心情，也希望粉絲們能夠理解。

李俊昊今天在台南市長黃偉哲的歡迎下現身記者會，現場準備了薑汁蕃茄、章成麥芽餅、椪餅、蜜餞等超過十項伴手禮歡迎他。李俊昊第一次造訪台南，稱讚台南是「美麗的城市」，也有很多美食。聽到主持人吳建恆介紹「來台南2天就會變胖」，神情凝重的俊昊才忍不住笑了出來。

李俊昊分享，他過去來台多半都是演唱會、見面會，第一次參與跨年活動，準備了精彩的個人演出。而他先前都會買牛軋餅回韓國，吳建恆大 力推薦來台南一定要換個口味。李俊昊聽到台南喜歡拿蕃茄沾醬油、薑汁，他頗為驚奇，直說他最多沾砂糖。吳建恆建議他「可以吃多一點」，李俊昊立刻幽默反問：「不是說會變胖嗎？」但他最後還是忍不住好奇，點名稍後有空想嘗試薑汁蕃茄。