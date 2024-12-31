「魷魚遊戲2」5爭議男星被罵翻 他曾涉性侵

「魷魚遊戲2」中的多位演員都曾爆出醜聞，包括李政宰（左）與T.O.P（右）。（圖／Netflix提供）

熱門韓劇「魷魚遊戲 2」日前在Netflix上架，全球觀眾評價兩極之外，南韓 觀眾更對於演員選角不滿，認為加盟第二季的新演員T.O.P、吳達秀、宋永彰都曾經爆出醜聞，「難道沒有其他人選了嗎？」

聯合新聞網「udn STYLE」報導，南韓男團BIGBANG前成員T.O.P在2016年因吸食大麻 被判處10個月有期徒刑、緩刑2年，期間低調生活，這次演出「魷魚遊戲2」算是他的復出之作。他在劇中飾演一個毒蟲參賽者，雖然不少觀眾覺得是自嘲，但也有許多觀眾覺得這樣的安排不妥，還有聲音批評T.O.P的演技糟糕。

在「魷魚遊戲2」中飾演「船長」的吳達秀，2018年時被話劇演員告發性侵，演藝事業重創，當時演出賣座電影「與神同行2」的戲份也被刪除。這次復出演出紅遍全球的大戲，讓許多南韓觀眾表示「太扯了」、「看到他的臉就想吐」。

飾演「船長」的演員吳達秀。（圖／Netflix提供）

飾演「100號」參賽者的宋永彰，不但在戲裡角色個性被罵翻，戲外更曾在2009年時因涉嫌與未成年者性交易，遭判10個月有期徒刑、緩刑2年，讓網民怒批「戲裡戲外都討人厭」。

其實，「魷魚遊戲」主角李政宰也曾爆出兩度酒駕醜聞，到了第二季戲分變多的李炳憲也曾被爆料在妻子懷孕期間出軌。以上種種讓許多南韓網民不解，質疑「難道就沒有其他演員了嗎？」也有人為T.O.P抱屈，認為相比之下T.O.P犯的錯不大，卻被罵最凶。