「我推的孩子」真人版電影上映 網讚最強神還原「太可愛」

齊藤渚在「我推的孩子」電影版在片中詮釋追逐偶像之路的露比。(圖／采昌提供)

讓全世界為之瘋狂的現象級作品「我推的孩子」，終於以真人化電影登上大銀幕。本片故事描述由櫻井海音飾演的男主角「阿奎亞」，意外轉生成自己喜愛的傳奇偶像「小愛」的小孩，並為了找出殺害小愛的真兇，與妹妹「露比」一同踏入演藝圈；而露比也追循著小愛身影，組成新生代女團「B小町」。

飾演露比的齊藤渚，本身就有偶像團體「=LOVE」的經驗，在2023年初從「=LOVE」畢業之前，她參與演出的電視劇「明天，我會成為誰的女友」也獲得極大迴響，讓她身為演員的評價水漲船高。

據悉，劇組希望她能充分發揮在偶像時期所培育的所有經驗，加上她本身天真浪漫的個性，無疑跟原著中的角色神似，所以對她發出邀約。

在片中飾演她哥哥「阿奎亞」的櫻井海音也表示：「她就像照耀了拍攝現場的太陽一般。」

本來就是原著粉絲的齊藤，表示飾演露比一直是她的夢想，她也投入超越常人般的情感，演繹出向夢想不斷進行的身姿，讓她說道：「這是一部讓我有很多全新體驗的作品。」

除了齊藤渚，新生代「B小町」另外兩位成員「有馬加奈」與「MEM CYO」，也由童星出身、曾為動畫電影「鈴芽之旅」女主角配音的原菜乃華，以及跨足多重領域的人氣歌手ano分飾。

對於以「演技」為重的有馬佳奈，劇組一開始就決定要起用實力派年輕演員，所以向演藝經歷宛如角色一般的原菜乃華提出邀約。

至於在選角時不清楚演技實力的ano，劇組也看出「她就有如MEM CYO一般，是個影響力與說服力並存的藝人」而讓她雀屏中選。開拍之後，ano的舉手投足都充分展現MEM CYO的人格魅力，甚至是劇組公開卡司陣容後，ano第一時間就是被網友們欽點「最佳神還原」的演員，也足見她的魅力。

畢竟要在「我推的孩子」電影版中合組偶像團體，讓齊藤渚、原菜乃華、ano除了飆演技，更要在演唱會上唱歌跳舞。當談到三人所演唱的歌曲時，齊藤渚表示：「我喜歡所有歌曲，但我們三人最喜歡的還是主打歌〈SHINING SONG〉。」

原菜乃華也說：「其實，從拍攝出道現場到畢業現場，距離拍攝只有一星期時間，但這首歌讓人聽著聽著就感動落淚，好像我們也經歷過一樣。」至於另一首演唱曲目〈Twilight〉，ano也回憶：「記得拍攝MV那天，天氣很冷，當時我們三人才剛認識，所以交流得並不多，但我們很快就成為好朋友。」

三人不僅在片中演出，甚至還以角色身分來到現實生活當中，以B小町身份參與上周五播出的「Music Station SUPER LIVE 2024」。她們先是以充滿活力的原創歌曲〈我們是完全無敵的偶像！！〉開頭，接著熱唱主打歌〈SHINING SONG〉。

對於難得的現場表演，齊藤渚表示：「扮演B小町真是太有趣了！我還是很緊張！我幾乎要哭了！」原菜乃華也說：「沒想到能在如此精彩的舞台…！這是我一生中最緊張的一次表演，我的手腳都在發抖！這是最美好的回憶！感謝大家對B小町的支持！！」

至於本身就是歌手的ano，不僅要以自己的歌手身分參與演出，更要「分身」以本片角色加入B小町演出，她對此表示：「能以B小町的MEM CYO身份自信地享受表演，真的很高興，如果是我自己的話，應該無法做到那樣的表情和舞台呈現，所以我非常尊敬並喜愛B小町，服裝也非常具有偶像感！」而三人的精采表現，也獲得現場跟網友們的滿堂彩，紛紛大讚：「實在是太可愛了！」「真是最無敵的偶像！」。