「魷魚遊戲2」捧120萬美元找T.O.P演出 卻挨批演技差

「魷魚遊戲2」劇照。（取材自Netflix）

Netflix韓劇 「魷魚遊戲 2」（Squid Game 2）上架，有批評指天團BigBang前成員T.O.P演技拙劣，無法理解導演黃東赫選他演出的原因。

韓媒「NEWSEN」報導，T.O.P接拍「魷魚遊戲2」每集收取片酬3億韓圜（約20萬美元）。若報導屬實，T.O.P演出6集合共片酬18億韓圜，因此T.O.P被批演技未能「值回票價」。

T.O.P在「魷魚遊戲2」飾演叫「薩諾斯」的饒舌歌手，因投資虛擬貨幣失敗，欠了11.9億韓圜，決定參加遊戲。他在劇中一頭紫髮脾氣暴躁，手指頭擦滿指甲油，把妹、嗑藥又成天饒舌，跟現實生活中的他幾分相似，大玩地獄梗。

紅遍全球的「魷魚遊戲」第1季在2022年第79屆金球獎 引起轟動，當時這部南韓劇集獲得電視類3項提名，包括最佳戲劇類影集、最佳男主角和最佳男配角。其中飾演001號「剛布爺爺」的吳永洙最後獲獎，成為首位獲得金球獎的南韓演員。