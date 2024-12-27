觀影說劇／宋慧喬變身「闇黑修女」 為驅魔狂背祈禱文

宋慧喬在「黑祭司2：闇黑修女」飾演修女。（圖／車庫娛樂提供）

「黑祭司2：闇黑修女」（The Priests 2 : Dark Nuns）集結「黑暗榮耀」宋慧喬 、「黑道律師文森佐」全余贇、「Sweet Home」李陣郁、「逃出摩加迪休」許峻豪等實力派演員。「黑祭司2：闇黑修女」故事敘述尤尼亞修女（宋慧喬飾）確信隱身於少年熙俊（文友辰飾）體內的惡靈是「12形象」中的其中一個，在等待無法馬上前來的驅魔祭司時，被附身的熙俊面臨生命威脅。

尤尼亞為了拯救熙俊，她決定打破修女不能實行驅魔儀式的這個規定，然而保羅神父（李陣郁飾）只相信能透過醫學的方式拯救熙俊。尤尼亞為了要偷偷讓熙俊離開醫院，還請求修女米凱拉（全余贇飾）的協助。兩名修女為了拯救熙俊而不擇手段地執行危險的驅魔儀式。

2015年在韓國上映的「黑祭司」締造了544萬觀影人次的驚人紀錄，並橫掃許多國內外影展獲獎，並打破當年韓國電影靈異恐怖票房紀錄，開啟韓國神祕恐怖電影的全新篇章。宋慧喬在本作中所飾演的「尤尼亞修女」是充滿魅力的人物，堅持要做自己認為對的事，說話方式也很直接，比任何人都想拯救他人的生命。

宋慧喬也透露背誦祈禱文十分不容易，她表示：「一起床就背誦，洗澡時也繼續背誦，洗碗洗到一半又開始背起來，就這樣子終於將祈禱文背起來了。而且我所飾演的是和惡靈對抗的人物，所以身體會一直使力，常常會有身體突然感到僵硬的瞬間。演戲這件事真的很難，這次的作品對我而言也很困難，我覺得是個挑戰。」