Lisa豪門夢掉漆 準公公身價少250億

LiSA(右)和男友LV集團三公子Frédéric Arnault一起出席活動。（取材自Instagram）

「富比士」雜誌報導，今年最大的5名億萬富翁輸家中，有4人不是美國人，原因是中國經濟增長放緩和歐洲股市疲軟，導致數百名億萬富翁的財富縮水。「BIACKPINK」泰籍成員Lisa的「準公公」是奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），財產縮水最嚴重是今年最大的輸家。

奢侈品巨頭路威酩軒集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）是今年最大的輸家。從1月底到5月底，他的路威酩軒集團的股價在3月達到高峰，一度登上世界首富，但隨著中國消費疲軟，股價從4月開始狂跌。阿爾諾的財富蒸發近250億美元，截至12月中旬，阿爾諾在億萬富翁排行榜上已跌至全球第5位。

阿爾諾的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）正與韓國天團「BLACKPINK 」人氣成員Lisa穩定交往中，兩人多次被拍到一起出遊，Lisa也大方出席LV活動，和男友同框放閃。現年29歲的弗雷德里克阿諾，年紀輕輕就已擔任奢侈腕錶品牌「泰格豪雅」（Tag Heuer）的執行長。

Lisa今年2月8日宣布自立門戶，成立個人公司「LLOUD」，同時宣布參演美國HBO劇「白蓮花大飯店3」（The White Lotus），她飾演酒店服務人員「MOOK」，她飾演的服務員造型在日前曝光，少了平日常見的濃妝，Lisa整個人幾乎像素顏，被嫌「造型太普通」、「實在太土」。