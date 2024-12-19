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韓星徐孝琳被拖欠4年逾億韓元酬勞 提告勝訴卻拿不到錢

娛樂新聞組╱綜合報導
徐孝琳被欠酬勞。（取材自Instagram）
徐孝琳被欠酬勞。（取材自Instagram）

近日，南韓女演員徐孝琳爆出遭前經紀公司拖欠近4年的酬勞，金額超過1億韓元(約6.9萬美元)，。徐孝琳在2021年至2022年間參與多部作品，包括電視劇、電影、綜藝節目和廣告，但至今未收到應有的酬勞。她向前經紀公司「MAGIQ」代表提告，獲得勝訴，但前公司老闆卻聲稱無法支付，稱經濟狀況困難。法院判決徐孝琳應獲得1億2000萬韓元(約8.3萬美元)，但款項依然未付清。

徐孝琳代理人指出，儘管法院已判決，前公司代表卻一直以付不出來為由拖延支付酬勞，僅承諾分期支付卻未實際執行。徐孝琳在2024年向「韓國演藝經紀人協會」提出紛爭調解申請，期望能夠早日拿回應有的待遇。

然而，MAGIQ代表金善玉聲稱公司並非不願支付，而是因為經濟困難無法及時支付。他表示公司曾提出分期支付或等待財務情況改善後一次性支付的方案，但遭到拒絕。金善玉承諾將努力償還酬勞，但目前仍不清楚究竟何時能夠付清欠款。

這起事件凸顯了演藝圈中存在的酬勞問題，不僅影響著藝人的權益，也反映了經紀公司的財務管理和誠信問題。希望通過韓國演藝經紀人協會的調解，協會相關人士表示：「我們目前正在審查雙方提交的資料。」

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