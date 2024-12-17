日本唱片大賞將頒「特別功勞獎」 中山美穗遺作明年播

中山美穗已經拍完的日劇，電視台將如期播出。(取材自Instagram)

日本 女星中山美穗 驟逝，留給所有愛她的人無限思念。為了紀念她對演藝圈的貢獻，日本唱片大賞日前宣布將頒發「特別功勞獎」給中山美穗。而她參與演出的日劇 也會如期播出，讓觀眾能看到她最後努力工作的身影。

中山美穗的經紀公司向外界報告，日本唱片大賞主辦單位將頒發「特別功勞獎」，肯定中山美穗對歌壇的影響力。中山美穗1985年以歌手身分出道，擁有八首冠軍單曲，也曾奪得日本唱片大賞的最優秀新人獎和兩座金獎。其中由她主演的電視劇主題曲，有兩首創下百萬銷售紀錄，打破當時所有女歌手的紀錄。

此外，中山美穗於11月時就拍好「日本第一渣男」、「男扮女裝家政婦」的戲分。電視台特地與家屬協調，取得同意後，將如期播出這兩部作品。

中山美穗在「日本第一渣男」中飾演幼稚園園長，會出現在第一集和第三集；「男扮女裝家政婦」則是請她在第一集中扮演重要角色，為了不暴雷，相關細節將等日後陸續公布。

這兩部日劇都是在明年1月開播，經紀公司表示，無論哪部作品，都是中山美穗打從心裡開心且認真投入演出的，希望觀眾能期待她精采的表現。