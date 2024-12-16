Lisa「白蓮花」土氣變身 魅惑露香肩太勾魂

Lisa在「白蓮花大飯店3」從飯店員工(右圖)，變成穿上傳統服飾的美女。(摘自官方YT)

韓國人氣女團「BLACKPINK 」泰籍成員Lisa今年2月8日宣布自立門戶，成立個人公司「LLOUD」，同時宣布參演美國HBO劇「白蓮花大飯店3」（The White Lotus）。她飾演酒店服務人員「MOOK」，泰文意思是「珍珠」，劇組在泰國 蘇梅島、普吉島及曼谷進行拍攝；而這也是Lisa首次的演出，此次演出將成為繼Jennie後第2個接演HBO劇集的BLACKPINK成員。

「白蓮花大飯店3」又一個最新預告曝光，Lisa除了飯店服務員的造型曝光之外，還有一個穿上傳統服飾的模樣，不過為何會要穿上傳統服飾，則是一個謎，但也暗示她可能不僅是飯店工作人員那麼簡單。這個造型華麗又魅惑，網友大讚：「真的美多了」、「期待角色變化」、「Lisa還是需要瀏海」、「覺得還是當偶像比較美」。

她飾演的服務員造型在日前曝光，少了平日常見的濃妝，Lisa整個人幾乎像素顏，穿著制服微笑接待客人，就有不少網友直言：「造型太普通」、「實在太土」、「懷疑有種族歧視 」。「白蓮花大飯店3」預定明年2月16日在Max上架。